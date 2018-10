Sasián culpa de su marcha a Gómez Morante y sus «tejemanejes» con PSOE y Ciudadanos Blanca Rosa Gómez Morante y Rufino Sasián Huelga, hasta hace una semana compañeros de partido en Torrelavega Sí / DM . Torrelavega El edil, que la pasada semana abandonó la formación política torrelaveguense, dice que la exalcaldesa es «una persona autoritaria, con grande dosis de soberbia y muy interesada» y que quiere «seguir viviendo de la política» DM . Santander Martes, 16 octubre 2018, 17:58

El edil Rufino Sasián Huelga, que la pasada semana abandonó Torrelavega Sí, ha denunciado este martes que su marcha de la formación es consecuencia «de los tejemanejes» de su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante, y de sus negociaciones con Ciudadanos y con el PSOE «para seguir viviendo de la política».

El ya concejal no adscrito ha explicado que su marcha se viene fraguando desde que hace varios meses conoció las negociaciones de Gómez Morante con ambas formaciones, lo que a su juicio supondrá que Torrelavega Sí se convierta en la «marca blanca» del PSOE y desaparezca como partido político. Así mismo, ha desvelado que el objetivo de la negociación sería asegurar que Gómez Morante se convertiese en senadora del PSOE en la próxima legislatura, dada la «ambición política» de la líder de Torrelavega Sí y exalcaldesa socialista.

Sasián ha asegurado que casi desde el comienzo de la legislatura se ha sentido utilizado por Gómez Morante «para sus intereses», algo que pudo confirmar en marzo de este año tras una «tensa comida» de los cuatro ediles de la formación, en la cual la líder le habría dicho que nadie la iba a hacer cambiar su rumbo político.

Según ha dicho, estas afirmaciones y posteriores acuerdos con el PSOE, el último hace unas semanas para aprobar el presupuesto municipal de 2017, le convencieron de la veracidad de comentarios que le llegaron en los últimos meses relativos a las negociaciones de Gómez Morante «al margen del resto de integrantes del grupo».

Además, ha reprochado a Gómez Morante que no admitiese ninguna de sus propuestas, entre ellas abrir una oficina para atender a los ciudadanos y hacer afiliados, porque Torrelavega Sí ya se había convertido «en un pequeño núcleo dictatorial» compuesto por tres personas «en el que los demás no contamos para nada».

A su juicio, la líder de Torrelavega Sí «es una persona autoritaria, con grandes dosis de soberbia y muy interesada», algo que, según el edil no adscrito, contrasta con su trayectoria en la Corporación, dado que «no he venido a la política enriquecerme y sí a desarrollar un proyecto en beneficio de la ciudad». Así y tras la «falta de entendimiento» con Gómez Morante, Sasián ha asegurado que tomó la decisión de abandonar el grupo y ahora «pedir disculpas a los votantes» de la formación por el «espectáculo» que están dando y por no haber sido capaces de poner en práctica el programa con el cual se concurrió a las elecciones de 2015.

Respecto al futuro, ha anunciado que ahora será «un verso suelto» dentro de la Corporación de Torrelavega, en la cual «seguiré pegado a mi guión», que es el programa con el cual concurrió a las elecciones. Por ello, apoyará las propuestas del resto de formaciones que vayan en consonancia con ese programa político, sin descartar presentarse a las próximas elecciones municipales «con otro partido político», aunque ha reconocido que este asunto «ahora no es una prioridad» para él.