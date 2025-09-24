El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Sociedad Coral durante una de sus interpretaciones de este martes.

La Sociedad Coral durante una de sus interpretaciones de este martes. Javier Cotera.

Un siglo de voces de la Coral de Torrelavega

El Teatro Concha Espina acogió una emotiva gala con música, recuerdos y el reconocimiento a los cien años de la histórica agrupación

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:16

El Teatro Municipal Concha Espina se vistió ayer de gala para celebrar los cien años de la Sociedad Coral de Torrelavega. No cabía un asiento ... libre en la platea ni en los palcos: antiguos coralistas, familias enteras, amigos de la agrupación y representantes institucionales llenaron el espacio con un mismo sentimiento de orgullo compartido. Desde el primer aplauso, quedó claro que la ciudad había respondido a la llamada de su institución musical más veterana.

