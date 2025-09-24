Un siglo de voces de la Coral de Torrelavega

El Teatro Municipal Concha Espina se vistió ayer de gala para celebrar los cien años de la Sociedad Coral de Torrelavega. No cabía un asiento ... libre en la platea ni en los palcos: antiguos coralistas, familias enteras, amigos de la agrupación y representantes institucionales llenaron el espacio con un mismo sentimiento de orgullo compartido. Desde el primer aplauso, quedó claro que la ciudad había respondido a la llamada de su institución musical más veterana.

El acto comenzó con el saludo de las autoridades y pronto llegaron las primeras emociones. En la pantalla se sucedieron mensajes de artistas de renombre, entre ellos el del tenor Plácido Domingo, que arrancó murmullos de admiración entre los presentes. La Coral abrió el programa con dos piezas cargadas de simbolismo, 'El despertar' y 'What a wonderful world', interpretadas con la serenidad que da la experiencia y con una sensibilidad que atrapó al público en un silencio respetuoso.

La gala ofreció también un viaje en el tiempo: el documental 'Sociedad Coral de Torrelavega 1925-2025', dirigido por Pachi Gabella y Agustín Telechea, recuperó imágenes del archivo de RTVE y relatos de varias generaciones de coralistas. Durante la proyección, muchos asistentes no pudieron evitar las sonrisas cómplices al reconocerse en fotografías de ensayos, viajes y actuaciones. Ni las lágrimas: hubo quien se emocionó al ver de nuevo a compañeros ya desaparecidos.

El relevo generacional quedó patente con la actuación del coro infantil y juvenil, que interpretó 'Vois sur ton chemin' con frescura y entusiasmo. El público respondió con un aplauso especialmente cariñoso. A continuación, se presentó y estrenó la obra creada para la efeméride, 'Centenario Coral. Sociedad Coral de Torrelavega', con música de Antonio Noguera y letra de Manuel Egusquiza. La pieza fue recibida con un reconocimiento unánime de todos los presentes.

La 'C' de Cultura

Las intervenciones institucionales subrayaron el peso histórico de la Sociedad Coral de Torrelavega. Su presidente, José Nicasio Gutiérrez, destacó que «el verdadero logro no es cumplir cien años, sino haber mantenido vivo este proyecto año tras año». El alcalde, Javier López Estrada, afirmó que «la ciudad mira con orgullo a su Coral», mientras que Pedro Casares, delegado del Gobierno, definió la velada como «una noche para el recuerdo». Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entregó a Gutiérrez y Egusquiza la insignia 'C' de la Cultura de Cantabria, que la Coral recibió en pie, ovacionada por todo el teatro. «Por cien años más», añadió la presidenta.

La gala concluyó con un aplauso largo y sostenido, de esos que no quieren acabarse. Una ovación que resumió lo vivido: Torrelavega celebrando a una institución que es ya parte inseparable de su historia.