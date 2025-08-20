El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Laika, en una imagen proporcionada por la familia. DM

Torrelavega busca a Laika, una perra desaparecida en la zona de Sniace

Desapareció el domingo y la familia la viene buscando desde entonces

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:15

Se llama Laika, tiene diez años y es una yorkshire-mezcla de Torrelavega. Desapareció el pasado domingo día 17 en las inmediaciones de Sniace -en el entorno de la presa- y desde entonces su familia, de Riaño, no ha parado de buscarla. Marina Elena Fernández Cruz, su propietaria, y todo el núcleo familiar ya han salido en su búsqueda en varias ocasiones, todavía sin resultado. Si dan con ella o tienen alguna información, pueden contactar con sus propietarios por teléfono -686869983-.

Laika se perdió mientras Marina Elena paseaba con su hijo por la zona de Sniace, el domingo. Ese mismo día, unas horas después, un vecino les avisó de que la había visto atada en esta misma zona, pero no lograron dar con ella. En las últimas horas, cada vez más personas se están volcando para ayudar a estos vecinos y devolver a esta perra a su hogar. Ya son decenas de vecinos de Torrelavega y la comarca los que se han hecho eco de la noticia, incluido el propio Ayuntamiento de Torrelavega.

