Torrelavega celebra a final de mes su primera feria de belleza y estética

El pabellón Sergio García acogerá los días 28 y 29 dos jornadas de ponencias, demostraciones y gran diversidad de actividades para profesionales del sector y vecinos

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Torrelavega sumará a finales de septiembre un evento nuevo en su calendario de ferias. El edificio multiusos Sergio García acogerá los días 28 y 29 ... la primera edición de Hair& Beauty Experience (Edición Norte). La cita abrirá de 10.00 a 19.00 horas, con entrada libre en ambas jornadas. El domingo estará orientado al público general, mientras que el lunes se reserva a profesionales del sector. El encuentro nace con intención de continuidad y con un propósito claro: situar a la ciudad como referente del norte en peluquería y estética. Se busca, además, dar visibilidad a un sector que tiene mucho peso en la economía local y que, a menudo, pasa desapercibido fuera de los salones y academias. Hablamos de decenas de negocios y de un número muy significativo de empleos que sostienen a muchas familias en la comarca del Besaya.

