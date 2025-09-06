Torrelavega celebra a final de mes su primera feria de belleza y estética

Torrelavega sumará a finales de septiembre un evento nuevo en su calendario de ferias. El edificio multiusos Sergio García acogerá los días 28 y 29 ... la primera edición de Hair& Beauty Experience (Edición Norte). La cita abrirá de 10.00 a 19.00 horas, con entrada libre en ambas jornadas. El domingo estará orientado al público general, mientras que el lunes se reserva a profesionales del sector. El encuentro nace con intención de continuidad y con un propósito claro: situar a la ciudad como referente del norte en peluquería y estética. Se busca, además, dar visibilidad a un sector que tiene mucho peso en la economía local y que, a menudo, pasa desapercibido fuera de los salones y academias. Hablamos de decenas de negocios y de un número muy significativo de empleos que sostienen a muchas familias en la comarca del Besaya.

El programa no se limita a un simple escaparate. Habrá exhibiciones, desfiles, talleres prácticos, charlas técnicas, promociones y hasta actuaciones musicales. También se han previsto sorteos, zonas de networking y espacios pensados para que marcas punteras presenten sus novedades. De hecho, algunos de los productos que llegarán a Torrelavega no suelen verse en la región, ya que se reservan para ferias de gran formato en Madrid o Barcelona.

El domingo está diseñado para que cualquier persona pueda acercarse y disfrutar. No se trata solo de mirar, sino también de probar, tocar, preguntar. La organización quiere que sea un día dinámico, con un ambiente cercano y accesible. El lunes, en cambio, la feria se pone seria: formación inicial y continua, encuentros entre especialistas y un foco muy claro en lo digital.

Noelia Gutiérrez, directora de NGH Cosmetic y promotora del evento, habla de ilusión y de futuro. «Queremos que esto crezca y que Torrelavega tenga cada año su feria de peluquería y estética», apunta. Para ella, traer a la ciudad innovaciones que no se ven en los salones habituales es uno de los grandes valores de esta cita.

Ángel Mestre, organizador, insiste en la necesidad de abrir la puerta a lo digital. «Además de ponencias y sorteos, habrá un espacio específico para mostrar proyectos tecnológicos que pueden cambiar la forma de trabajar en el sector», explica. La incorporación de nuevas herramientas y de plataformas online, añade, es una de las claves para que los negocios de peluquería y estética ganen competitividad.

La feria se plantea también como un espacio intergeneracional: veteranos y jóvenes compartiendo escenario. La concejala de Ferias, Cristina García Viñas, anima a participar en una cita que se describe como «escaparate de tendencias, formación e innovación». Con esa mezcla, Torrelavega aspira a convertirse, al menos durante dos días, en capital del norte en peluquería y estética.