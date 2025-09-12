El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre pasea por la calle Ruiz Tagle frente a un local comercial desocupado. Luis Palomeque

Torrelavega impulsa el traslado de negocios a pie de calle para su revitalización

El Ayuntamiento concede más de 154.000 euros en ayudas dentro del programa de reubicación de locales comerciales

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Torrelavega ha dado un paso más en su intento de recuperar vida en las calles y frenar el cierre de locales vacíos. La Junta de ... Gobierno Local aprobó esta semana la concesión de 154.414 euros en ayudas a ocho empresarios que han decidido sacar sus negocios de entresuelos para instalarlos a pie de calle. El movimiento no es menor: supone dar visibilidad a la actividad, mejorar la accesibilidad y, de paso, abrir la puerta a que esos espacios en altura puedan convertirse en viviendas.

