Tres detenidos por la agresión con machetes y cuchillos de la semana pasada en El Zapatón de Torrelavega La agresión se produjo en la tarde del miércoles 19 de noviembre, en pleno centro de la ciudad

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:41 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de la agresión que se produjo el miércoles 19 de noviembre en un portal ... del barrio de El Zapatón, en el centro de Torrelavega, en la cual un varón resultó gravemente herido. La víctima, después de ser atendida ese mismo día en el Centro de Salud del Barrio Covadonga y en Valdecilla, solicitó el alta voluntaria, personándose a la mañana siguiente en las dependencias de Policía Nacional de Torrelavega, donde presentó denuncia por la agresión. Esta fue causada con machete y cuchillos, según informaba ayer el Cuerpo Nacional de Policía. Presentada esa denuncia, los agentes que ya se había hecho cargo de la investigación -el CIMACC de la Policía recibió la alerta por la agresión a las 18.00 horas de ese día y se personó en el lugar- lograron identificar a los tres presuntos autores de la brutal agresión, que resultaron ser conocidos de la víctima. Los tres ya han sido detenidos y se ha decretado su ingreso en prisión.

Ya identificados, el sábado pasado, los agentes de la Policía se personaron en el domicilio de uno de los investigados, donde fue localizado y detenido como presunto autor de delito de tentativa de homicidio. Seguidamente se le trasladó a dependencias policiales, donde permaneció hasta su puesta a disposición de la Autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión. Los otros dos investigados también serían localizados, esta vez, siendo ubicados en una localidad próxima a Torrelavega. Fue este mismo jueves: se llevó a cabo una diligencia de entrada y detención en lugar donde se alojaban, fueron detenidos y seguidamente trasladados a la Comisaría, donde permanecieron durante la instrucción del atestado. Finalmente, fueron puestos a disposición de la Sección de Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega donde fue decretado su ingreso en prisión.

