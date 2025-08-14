Dianas, goles y canastas con las peñas

Camisetas personalizadas, banderas en mano y tambores marcando el ritmo. Así comenzaba una jornada que ha combinado deporte, convivencia y alegría en Torrelavega. Las peñas ... de la ciudad se dieron cita en una actividad que, más allá de sumar puntos para la liga, se ha convertido en una tradición para familias y amigos que cada año participan con el mismo entusiasmo. Éxito garantizado con el Día del Deporte de La Patrona.

En esta ocasión, la propuesta ha incluido una variada selección de juegos como fútbol, baloncesto, dardos, rana y balonmano. La dinámica era sencilla: cada equipo, formado por tres miembros de una peña, debía realizar tres intentos en cada disciplina. Lo importante no era la destreza, sino el espíritu de participación y las ganas de pasarlo bien.

La actividad se ha repartido en tres escenarios clave. La pista de La Llama ha acogido los juegos de fútbol y dardos; la pista de La Inmobiliaria, el escenario del baloncesto; y la Avenida España, el balonmano y la rana. Un recorrido que invitaba a moverse por distintos puntos de la ciudad, haciendo de la jornada una experiencia más dinámica.

Los horarios se han dividido en dos turnos: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. No hacía falta inscripción previa, bastaba con presentarse y unirse a la diversión. Tampoco se exigía experiencia, lo que facilitó que tanto niños como adultos pudieran participar. «El ambiente está muy bien, por la mañana es más tranquilo, ideal para familias, y por la tarde se nota más movimiento», explicaba Jairo, uno de los organizadores en el puesto de dardos.

La actividad forma parte de la Liga de Peñas y puntúa para la clasificación general, aunque la mayoría acude con un objetivo claro, disfrutar. «Venimos todos los años, nos parece algo muy dinámico, sobre todo para que los niños se diviertan», comentaban algunos de los integrantes de la peña 'La Muela' tras una buena tanda en los dardos.

En cada pista había responsables que se encargaban de coordinar, explicar las reglas y llevar el conteo de puntos. Su papel también era mantener el orden y guiar a los participantes, algo fundamental para que todo fluyera de manera segura y organizada.

Más allá de la competición, la jornada se ha convertido en un punto de encuentro social. Las familias se reunían a conversar mientras animaban a sus compañeros, y no era raro ver a grupos desplazándose juntos de una pista a otra para no perderse ninguna disciplina. El ambiente estaba marcado por las risas. Además, la cita ha contado con un clima mucho más fresco en comparación con los días previos, cuando el fuerte sol y las altas temperaturas habían marcado los días previos –y el de este viernes, ojo, que viene con cerca de 40 grados–. Esta ligera tregua meteorológica permitió que más personas se animaran a salir y participar, lo que contribuyó a que el ambiente fuera aún más agradable.

El éxito de la convocatoria ha vuelto a poner de manifiesto que este tipo de iniciativas no solo refuerzan el programa de las fiestas de la Virgen Grande, sino que también cumplen un papel fundamental en la creación de lazos entre vecinos y visitantes. Al abrir la participación a personas de todas las edades, se genera un espacio inclusivo donde lo importante no es la destreza deportiva, sino el espíritu de colaboración y la diversión compartida. «Son actividades muy entretenidas, los críos sobre todo la están pasando bien y realmente no importa si se les da bien o no porque el plan es venir a que se diviertan», destaca Alicia, una de las madres mientras contemplaba la actividad. La jornada concluirá con el mismo ánimo festivo con el que ha arrancado por la mañana. El sonido de los tambores todavía resuena en el aire, así como las conversaciones animadas que apuntaban a la próxima cita.