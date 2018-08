La Lechera vive su primera jornada musical Carlos Goñi, cantante de Revólver, durante su actuación anoche en el festival Vive la Feria. / Antonio 'Sane' Revólver, Jarabe de Palo y Ramoncín abrieron anoche el festival Vive la Feria, en una velada que se completó con el espectáculo The Best Of The Rock en el segundo escenario DAVID CARRERA Torrelavega Sábado, 11 agosto 2018, 08:07

La primera edición del festival Vive la Feria arrancó anoche con los conciertos de Revólver, Jarabe de Palo, Ramoncín y The Best of Rock, que protagonizaron la jornada inaugural de un evento que se desarrolla en el exterior de La Lechera hasta mañana domingo y que incluye también en su cartel a un elenco de artistas nacionales de la talla de Marta Sánchez, Rosario Flores, Mikel Erentxun, Niña Pastori o David Bustamante.

La programación del festival incorpora en su primer año más de una docena de conciertos de pop-rock y ofrecerá casi 20 horas de música en directo en dos escenarios diferentes dentro de un recinto en el que también se ha habilitado una zona de restauración de food trucks con una amplia oferta gastronómica para todos los asistentes.

Vive la Feria confirma a Torrelavega como capital musical de la comunidad autónoma, ya que en las últimas semanas se han celebrado en la ciudad otros eventos multitudinarios, como los festivales Música en Grande -que reunió a más de 40.000 personas- y Hoky Popi Music, y se ha planteado con el objetivo de dinamizar las fiestas patronales de la Virgen Grande, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar de grandes artistas nacionales a precios populares.

El recinto situado en el exterior de la Feria de Muestras de la Lechera abre sus puertas todos los días a las 20.00 horas, y el evento arrancó la tarde noche de ayer con las actuaciones de Jarabe de Palo, Revólver, Ramoncín y la banda tributo The Best of Rock. Además, para la jornada de hoy sábado están previstas las actuaciones de Mikel Erentxun (20.30 horas), Rosario Flores (22.30 horas) y Marta Sánchez (00.30 horas), contando como teloneros con Maldito Duente, un grupo que rinde homenaje a Héroes del Silencio.

Como cierre de Vive la Feria 2018, mañana domingo tendrán lugar los conciertos de Niña Pastori (21.00 horas) y David Bustamante (23.40 horas) acompañados por el grupo local Maneras de Vivir. La entrada general tiene un precio de 18 euros.

Revólver fue el encargado de inaugurar el festival desde el Escenario Viesgo. Entre las canciones más populares del grupo de Carlos Goñi se encuentran 'Si es tan solo amor', 'Calle Mayor' o 'El dorado', todas ellas de importante influencia en la historia reciente de la música española y que anoche sonaron en La Lechera. Actualmente, con más de un millón y medio de copias vendidas, siguen renovándose y haciendo discos más allá de tendencias y modas. La primera jornada del festival contó también con The Best of Rock, una banda tributo con el desafío de reunir en un mismo show a los mejores grupos del rock, para presenciar un intercambio de golpes escénicos y sonoros, con la potencia y la calidad de reconocidos profesionales. La banda hizo dos pases en el Escenario Besaya. Además, Jarabe de Palo, uno de los platos fuertes de Vive la Feria 2018, presentó en directo en el Escenario Viesgo su último trabajo, titulado '50 palos'. Otro incombustible de la música como Ramoncín estuvo también en Torrelavega, donde el madrileño llegó acompañado su banda, Los Eléctricos del Diablo, para presentar 'Quemando el tiempo'.