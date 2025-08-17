La magia de 'Pandora' reluce en la Gala Floral de Torrelavega

Faltando un cuarto de hora para las seis de la tarde, la Avenida de España ya estaba llena de personas esperando el inicio de uno ... de los eventos más esperados de las fiestas de la Virgen Grande: la Gala Floral. Un año más, el desfile derrochó color, creatividad y vida. Sus ocho carrozas participantes y el resto de grupos y peñas que nutrieron el desfile aunaron, un año más, modernidad y tradición, incorporando diseños modernos en las carrozas y haciendo referencia al folclore de aquí y de allá.

Pero las protagonistas ayer fueron las carrozas. Personajes de cómics, atuendos inspirados en personajes de series animadas, referencias a superhéroes, dragones… De todo. ¿Y cuál de todas lo hizo de forma más acertada según el jurado? 'Pandora', una carroza de la empresa Francis 2 y que, con su diseño con tonos azules y rojos, así como los vestidos blancos y azules de los niños, se erigió ganadora de esta Gala Floral de 2025.

No fue la única gran ovación de la tarde. El segundo galardón de la jornada fue para 'Saphira', de Quintana Amigos. Con una propuesta igualmente deslumbrante y dominada por la escultura de un dragón gigante de color morado, esta propuesta se llevó también el premio a la reina de la gala, Nuria Lavín, el de segunda dama de honor, con Saoia Castillo, y, para rematar, el primer premio de conjuntos.

De color, magia y buen gusto en general también pueden presumir los integrantes de la carroza 'Folclore cántabro' (Francis 2), que completaría el podio de la tarde y se llevó, además, el segundo premio en la categoría de conjuntos. ¿Les he dicho que hubo color ayer en la Gala Floral? Los cuartos clasificados, 'Abanicos florales', también dinamizaron la Avenida de España con un diseño con colores de arcoiris. Los peques que participaban sobre la carroza, con trajes blancos y mangas coloridas, contribuyeron a la magia y el buen ambiente.

Más premios. El quinto de la gala y el tercero en la categoría de conjuntos se lo llevó 'La Carnavalesca', otro derroche de brillo y animación dominado por colores azules y blancos. Su ambiente teatral y las caretas sobre la carroza quedaron inmortalizados en muchísimas fotografías ayer. Esto último, de hecho, es algo que ocurrió de forma constante durante todo el evento. Más de uno, entre 'selfi' y 'selfi', miró al cielo cuando empezaron a caer unas gotas tímidas. Finalmente, no llovió ayer en la Gala Floral y el cielo se contuvo, pero alguno seguro que pensó en ir a por el paraguas. Todo quedó en un susurro de las nubes y el desfile siguió tal y como estaba planeado.

Entre bailes, música de todas partes del mundo –desde Ecuador hasta Ucrania– y el confeti lanzado por los niños, a traición en algunos casos, desde lo alto de las carrozas, el sexto premio de la tarde terminó en manos de 'Sueños', una fantástica carroza de la mano Quintana Amigos y cuyos diseños creativos y llenos de mundos mágicos dejaron a las familias boquiabiertas. De hecho, la primera dama de honor de la jornada, Adriana Gutiérrez, formaba parte de este elenco. Por su parte, quedaron en séptimo y octavo lugar las carrozas 'Frutas escarchadas' y 'Maleta de superhéroes', ambas de Francis 2.

Imposible saber cuántas personas había rodeando la manzana y el centro de Torrelavega ayer desde las seis de la tarde, pero eran miles y miles de ellas. Ya desde antes del comienzo del desfile, que empezó con unos cinco minutos de retraso, el entorno de la Avenida de España era un auténtico hervidero de gente. Finalmente, con el arranque de las carrozas, las familias y asistentes en general no tuvieron que aguantarse más y pudieron empezar a lanzar el confeti sobre sus amigos y conocidos que protagonizaban el evento.

No todo fue confeti. Mientras las carrozas fueron pasando una por una, muchas personas en las gradas observaban expectantes esperando ver a hijos, amigos o conocidos que desfilaban en la carroza. «¡Hola!», «¡aquí, aquí!», «¡guapo!», «¡las mejores¡», hilaban las familias. Permítanme el tópico, pero en eventos como la Gala Floral todos ganan.

Sobre las imponentes obras llenas de magia, que avanzaban gracias a 'quads', los niños bailaban y tiraban más trocitos de papel hacia todo el mundo, incluso sobre sus propios compañeros de carroza. Alguno encontrará confeti en casa durante toda la semana. Papelitos al margen, la Gala Floral avanzó durante cerca de una hora y veinte al pulso de todo tipo de ritmos. A los ritmos de Ucrania y Ecuador se sumaron rápidamente los del folclore regional y del flamenco, que siempre son una buena excusa para taconear en plena calle.

Y no les digo nada de las peñas, que fueron de largo la cara más simpática de toda la jornada con sus bailes, sus nombres alocados y sus ganas de pasarlo bien. 'La Patrona canina' fue una de ellas. Y lo hizo con pleno derecho, tras imponerse a otras 733 cuadrillas en la Liga de Peñas de 2025, con 150 puntos. Como esta, otros grupos sonrieron y bailaron para las cámaras y los miles de asistentes ayer por la tarde, en otra jornada para el recuerdo y que, al margen del último concierto de la noche –el de Bustamante– puede considerarse el cierre por excelencia a las fiestas de la Virgen Grande.