Un paseo por el Mercado Renacentista de Torrelavega

Nunca ha sido tan fácil viajar en el tiempo. El Mercado Renacentista Casa de la Vega de Torrelavega, ubicado en la Avenida de España, transporta ... a quienes se aventuran entre los más de 150 puestos con temática medieval a una época lejana que, gracias a la atractiva ambientación y al increíble trabajo de los involucrados, parece poder rozarse con la punta de los dedos. Un cartel ondea al comienzo de la calle: Mercado Renacentista. Acompañado de banderines en tonalidades borgoñas y rojizas, y de cuadros medievales, el punto de partida del recorrido invita a los visitantes a sumergirse en el amplio abanico de oportunidades y comercios disponibles. Hay de todo.

Desde puestos de comida temáticos hasta casetas con jabones artesanales, piedras mágicas o ropa de estilo bohemio —perfecta para el caluroso verano que le está tocando vivir a toda Cantabria—, la oferta es variada y llamativa. A las 11.00, hora oficial de apertura del mercado, ya se puede acceder a la mayoría de los comercios. La Avenida de España se encuentra llena de curiosos decididos a impulsar el comercio de la ciudad, pero también a vivir una experiencia, sin lugar a duda, inolvidable. El sol resplandece sobre las cabezas de los visitantes, aunque, por fortuna, los frondosos árboles que decoran la calle los p rotegen del calor. El verde de las hojas se entrelaza con el escarlata de los puestos, creando un escenario digno de pintura. Y nadie quiere perdérselo. Porque, si hay algo certero sobre las fiestas de Torrelavega, es que no dan tregua.

La extensa agenda de planes no deja a nadie indiferente, sean peñistas, lugareños o simplemente turistas: la ciudad promete jolgorio y entretenimiento sin límites. Ya sea en una verbena con banda sonora a cargo de artistas contemporáneos —con ritmos modernos y perfectos para una noche alocada— o en una travesía por la historia, con gaitas y tambores de fondo para completar la experiencia inmersiva.

Algunos comerciantes abogan por la mejora del mercado en beneficio de los visitantes y también de los propios feriantes

Ampliar Más de 150 puestos artesanos de comida, ropa y todo tipo de productos llenan los puestos.

Aunque, entre los feriantes, las opiniones están más divididas. En un puesto de ambientadores y jabones, donde los colores vibrantes de los materiales artesanales alegran la vista y los exóticos aromas deleitan el olfato, la hija del propietario comenta: «Es un proceso de elaboración muy largo. Hay que controlar muchas cosas, como las temperaturas. Lleva su trabajo, pero la acogida está siendo muy buena. A la gente le llama mucho la atención y, al final, estas cosas dan visibilidad».

Sin embargo, más adelante, en el corazón del mercado, Juan, propietario de un puesto dedicado a artículos con temática celta y vikinga, siente que hay varias cosas que podrían mejorarse: «Es mi primer año aquí y la verdad es que el tiempo no acompaña. No sé si repetiré; dependerá de las condiciones, porque creo que tenemos muy poco espacio y no hay suficiente hueco. La artesanía debería respetarse más y los precios deberían ser justos tanto para nosotros como para los clientes. No sé, creo que la feria podría ser mejor», confiesa.

Aun así, el mercado es todo un éxito. Niños, adultos... y hasta perros. Una calle muy concurrida, repleta de gente de todas las edades, familias y amigos con ganas de pasar un buen rato y, a lo mejor, llevarse un recuerdo a casa. La variedad es extensa:en un puesto, cientos de figuras de Lego de diferentes franquicias, como Marvel o Harry Potter;en otro, 'los libros más pequeños del mundo' —aunque, para eso, quizá convenga ir preparado con una buena lupa—;más adelante, hidromiel, 'la bebida de los dioses';y cerca, un espacio oriental decorado con alfombras donde sentarse a tomar un 'té moruno'.

Lo cierto es que, si alguien se aburre, es porque quiere. El Mercado Renacentista de Torrelavega lo da todo y sus colaboradores van mas allá, porque aquí la amabilidad es de la casa. Y eso, en este rincón histórico de la Avenida de España, está más que servido.