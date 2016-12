El PRC dice que "hay opciones para apoyar al Racing"

El Racing no aparece en ninguna de las ochenta propuestas del acuerdo entre Ciudadanos y el Gobierno para aprobar el Presupuesto, a pesar de que el partido de Albert Rivera siempre ha sido especialmente beligerante con dar dinero público al club. Pero el portavoz de la formación naranja, Rubén Gómez, explicó en una entrevista a este periódico que sí se habló del Racing al comienzo de las negociaciones. «Tengo un acuerdo verbal con el Ejecutivo para que el club no reciba dinero del Presupuesto», desveló. Nadie del Gobierno quiso entrar a valorar ayer este comentario. No lo hizo Miguel Ángel Revilla ni tampoco el consejero de Industria y Turismo, Francisco Martín. Pero desde el PRC sí confirmaron que existe ese pacto hablado con Ciudadanos para que el documento que hoy aprobará el Consejo de Gobierno no incluya ninguna partida específica.

«No va a haber ninguna subvención o fondo nominativo. Teníamos esa opción, pero la desechamos cuando Ciudadanos lo puso como condición para llegar a un acuerdo al comienzo de las negociaciones», declaró el portavoz regionalista en el Parlamento, Pedro Hernando.

Desde el Gobierno no quisieron valorar las palabras de Gómez sobre el pacto para no financiar al Racing

¿Eso quiere decir que el Racing no va a recibir dinero público? No necesariamente. Lo único que significa es que en el Presupuesto no aparece la palabra Racing, algo que, por otro lado, sería ilegal, ya que el club se encuentra embargado por Hacienda y el Ejecutivo no puede financiarlo directamente. Pero existen otros opciones para ayudarlo, como el propio Hernando aclaró ayer. «El Racing es un activo de Cantabria que el Gobierno cree que debe preservar. Existen posibilidades para apoyarle. ¿Económicas? De la manera que sea necesaria. El Ejecutivo buscará todas las opciones para colaborar en la salvación del equipo, pero lo que es absolutamente seguro es que no habrá ninguna partida directa en las cuentas de 2017», destacó el dirigente regionalista.

La oposición

Los que sí cargaron con dureza contra Ciudadanos y el Gobierno fueron los dos partidos de la oposición que se han quedado al margen del acuerdo presupuestario. Al portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, le llamó especialmente la atención que la formación naranja se haya creído una promesa del presidente de Cantabria: «Los diputados de Ciudadanos deben ser los dos únicos cántabros que aún se creen un compromiso verbal de Revilla. Sólo hay un acto de fe mayor que creerse los ingresos previstos por el Gobierno en el Presupuesto, creer en la palabra de Revilla».

Desde Podemos aconsejaron a Ciudadanos «vigilar» al bipartito a pesar de ese acuerdo verbal que dicen tener. «La financiación al club de fútbol llegará por uno o por otro lado. Nosotros no podemos estar de acuerdo en que se disminuya en tres millones de euros la partida de apoyo a la dependencia o que sigamos acumulando facturas impagadas en sanidad, poniendo aún mas en riesgo el bienestar de todas las personas de Cantabria, para ayudar a una empresa, ya sea el Racing u otra similar».

Al margen de la polémica sobre la inyección o no de dinero público al Racing, desde el PP lamentaron que Ciudadanos «dé por buena y santifique la subida de impuestos que PRC, PSOE y Podemos aprobaron hace un año», algo que ha consentido, según Van den Eynde, al pedir que se mantenga el marco tributario actual «en lugar de revertir el hachazo fiscal de hace un año».

«Ingresos hinchados»

Para los populares, las ochenta medidas recogidas en el documento firmado esta semana entre el Gobierno y el partido de Albert Rivera no son más que «un brindis al sol con el que disimular el apoyo a unas cuentas que agravarán el déficit y la deuda de la comunidad».

El propio Gómez, en la entrevista a este periódico, justificó su apoyo al documento a pesar de no tener deficiencias: «¿Están los ingresos inflados? Sí. Entonces, ¿cómo podemos apoyar un Presupuesto en esas condiciones? Pues porque no podemos cambiar todo. Sólo somos dos diputados y no estamos en el Gobierno. ¿Cómo lo solucionamos? Dando una serie de prioridades, unas medidas útiles que traerán beneficio para Cantabria. Dentro de nuestras limitaciones intentamos que los cántabros sufran el menor perjuicio posible».

Desde el partido de Pablo Iglesias vaticinaron que la próxima primavera «ya no habrá dinero y comenzarán los recortes, que se traducirán en retrasos en el pago de ayudas a las personas mas vulnerables, como la del alquiler o no podamos desarrollar programas, cuyas consecuencias no son sólo la perdida de esa política pública sino que puede suponer el despido de trabajadores, como los de Tragsa».