Ignacio Diego pide una lista de integración para el PP cántabro

Después de una semana de lucha fratricida entre las facciones del PP cántabro, su presidente, Ignacio Diego, ha hablado por primera vez para insistir en la necesidad de formar una lista de integración para crear un partido "fuerte y solvente". Una visión que contrasta con la que defiende la actual secretaria general y hasta hace poco su mano derecha, María José Sáenz de Buruaga, que ya ha presentado su propia candidatura.

El mensaje que ha enviado hoy el presidente del PP a todos los militantes, afiliados y votantes de su formación llega sólo unas horas después de haberse reunido en Madrid con la secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal y el coordinador Fernando Martínez Maillo, y en la que Cospedal pidió tanto a Diego como a Sáenz de Buruaga "responsabilidad" y les instó a lograr "una candidatura de integración de todos" durante una tensa cita.

Según explica Diego en la carta, "los vetos, las exclusiones, los enfrentamientos, las posturas irreconciliables no caben en un partido que se ha guiado siempre por la senda de la conciliación, el diálogo y el acuerdo a la hora de definir lo mejor para su futuro". Ese futuro pasa por la próxima reunión a la que acudirá este lunes con la cúpula de la formación, que ha vuelto a citarles en Madrid. A la cita, según dice Diego en la misiva, acudirá con una "disposición" muy clara: "No puedo ni imaginar que ninguno de los que formamos parte de este gran proyecto colectivo, que es el Partido Popular, quiera otra cosa que no sea lista de integración, que aglutine y sume todas nuestras capacidades". Por eso, dice, agradece los "esfuerzos" en Madrid "por promover esa vía de la conciliación, el diálogo y el acuerdo".