Dimite Israel Marcos, director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego

Israel Marcos ha dimitido este martes como director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego a tan sólo cinco días de que se abra la Puerta del Perdón y de que se ponga en marcha la ingente programación de la que era máximo responsable. El gestor santanderino ha justificado su decisión en "razones personales" y no ha dado marcha atrás pese a los intentos que ha realizado durante toda la jornada la Consejería de Turismo, que ha intentado convencerle de que siguiera en el cargo porque considera que ha realizado un "magnífico" trabajo. No obstante, la Consejería ha asegurado en un comunicado que "todos los trabajos preparatorios de los actos inaugurales del Año Jubilar Lebaniego están realizados, por lo que la marcha de (Israel) Marcos Álvarez no tendrá repercusión alguna". A pesar de lo cual, el Gobierno asegura que de "forma inmediata", y siguiendo el procedimiento legal establecido, se designará un nuevo director de la Sociedad Regional del Año Jubilar.

Mientras tanto, los trabajos en marcha seguirán adelante desempeñados por el equipo de la Sociedad bajo la supervisión temporal de la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.

El consejero Francisco Martín, según ha informado su gabinete, ha aceptado la renuncia "considerando que las razones de Israel Marcos Álvarez eran dignas de ser tenidas en cuenta".

El director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego ha dimitido tres días después de ser publicada una entrevista en este diario en la que aseguraba, entre otras cosas: "Creemos que lo estamos haciendo bien, y aún quedan muchas noticias por anunciar, aunque hay que ser pacientes". Y en la que también hablaba de objetivos a medio plazo: "Ojalá todos los municipios de la región programen en algún momento actividades relacionadas con el Año Jubilar. Tenemos un año por delante para seguir trabajando sobre ello".