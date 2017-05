«Ni soy 'dieguista' ni me gustan las formas de Buruaga»

José Manuel Igual ha intentado ser neutral desde el primer minuto de la crisis interna del PP. El diputado y alcalde de Arnuero no se decantó públicamente por ninguno de los dos candidatos durante la campaña electoral, sólo pisó el Congreso para votar y tampoco hizo declaraciones cuando los críticos con la presidenta decidieron impugnar el resultado en los tribunales. Pero los acontecimientos de las últimas semanas, dice, le han empujado a escribir la tribuna que publica hoy este periódico en la sección de opinión. «Ni soy 'dieguista' ni me gustan nada las formas de Buruaga. Quiero un partido unido y ganador. He escrito mi articulo con ánimo conciliador y con palabras muy suaves, aunque el cuerpo me pide otra cosa», señaló.

En su escrito, Igual arremete contra una directiva que «no parece aspirar a representar a la totalidad del partido, sino a una mitad y pretende excluir a quienes definen como oclusión inmovilista y jugo rancio». «La evidente represalia que subyace en la decisión inmediata de cesar al portavoz parlamentario del grupo popular, pública y ardorosamente alineado en su contra durante la campaña, amenaza con convertir su acceso a la presidencia en una victoria pírrica sobre pretendidos contrarios», lamenta el alcalde de Arnuero, que no duda en considerarse amigo de la presidenta popular pese a que no comparte sus últimas decisiones.

El diputado cree que Buruaga tiene el «poder legitimo» como presidenta del PP, pero no está de acuerdo en que acumule cargos -la portavocía- ni en las injerencias en las decisiones del grupo parlamentario.

Igual también opina que el partido «no genera ilusión, sino insolidaridad y división, con discursos asonantes, condenado a mendigar un pacto para ocupar una parcela de poder, que renuncia a trascender sus ideas y a pugnar lealmente por ponerlas en práctica para mejorar nuestra sociedad y su bienestar».