«A alguno le puede resultar difícil aceptar que un militante tenga su mismo poder» Francisco Mañanes, ayer, frente a la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la calle Vargas. / Roberto Ruiz Cantabria El nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Mañanes afirma que «no parece que sea una decisión revanchista de la nueva Ejecutiva colocar como consejero a alguien que no apoyó a Pedro Sánchez» GONZALO SELLERS Santander Sábado, 23 septiembre 2017, 18:06

Todavía no le ha dado tiempo a colocar una foto de su familia en la mesa del despacho. Hace solo tres días que Francisco Mañanes (50 años) tomó posesión como nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte en un ambiente de extrema enemistad dentro del partido. Pero el exdiputado sabe de sobra cómo manejarse en las guerras internas. Fue durante muchos años la voz crítica dentro del PSOE y rival electoral del oficialismo. Primero contra Dolores Gorostiaga, en 2000, y después contra Eva Díaz Tezanos, en 2012, convertida ahora en vicepresidenta rebelde y enfrentada a Bonifaz. Después de dos legislaturas como diputado en el Parlamento (2007-2015), volvió a su trabajo como profesor en el IES Valle de Camargo. Ahora ha sido rescatado para la política por el nuevo secretario general del PSOE.

-¿Conocía a Pablo Zuloaga antes de las primarias?

-Sí, claro, como a tantos y tantos militantes de mi partido. Era un joven emergente desde hacía tiempo y hemos compartido tareas de dirección en la anterior Ejecutiva.

-¿Le votó?

-Sí.

-Pero usted apoyó públicamente a Susana Díaz. ¿No es contradictorio respaldar después al que fue candidato de Pedro Sánchez?

-No, fueron procesos distintos. Uno nacional y otro autonómico.

-¿Estaba en su mente volver tan pronto a la política? Se marchó muy desencantado en 2015.

-Me pilló por sorpresa, en cierto modo, pero el planteamiento de la nueva Ejecutiva fue sincero y abierto. Pensaban que yo podía cumplir este cometido dada la experiencia que tenía en el ámbito político, mi conocimiento del partido y, evidentemente, por ser profesor desde hace 25 años y haber ocupado, en su día, la Secretaría de Educación del PSOE.

-¿Cómo ha vivido desde fuera los terremotos internos en el PSOE?

-En los últimos años he sido militante de base sin ninguna responsabilidad en el partido y tampoco participé de manera activa en las pasadas primarias. La Ejecutiva anterior no me llamó ni contó conmigo para ninguna tarea de dirección ni de Gobierno. Era un militante más que vivía con preocupación la situación del partido. Y cuando llegaron las primarias había que elegir entre el continuismo o dar una oportunidad al cambio que siempre he defendido.

-¿Realmente hacía falta un relevo en Educación o ha sido una demostración de fuerza de Zuloaga?

-Yo lo único que he hecho ha sido aceptar una decisión de la dirección del PSOE tras el cese del anterior consejero. Como militante del partido lo único que he hecho es ponerme a su disposición y aceptar la propuesta. Se me pidió encarecidamente que lo hiciera.

-¿En el PSOE se toman decisiones a golpe de revanchismo?

-He empezado esta entrevista reconociendo a quién apoyé en las primarias nacionales y a quién en las autonómicas. No parece que sea una decisión revanchista de la nueva Ejecutiva colocar como consejero a alguien que no apoyó a Pedro Sánchez.

-¿Pero fue irresponsable cambiar a toda la Consejería en pleno arranque del curso?

-El curso estaba iniciado, sí, pero todo estaba lanzado. Tanto en julio como en agosto se hicieron adjudicaciones de las plazas vacantes; en septiembre se empezaron a producir las sustituciones; las instrucciones de inicio de curso estaban mandadas antes de verano... todo ha seguido funcionando con la normalidad acostumbrada. Lo que no quiere decir que sea todo perfecto. Probablemente haya algún colegio o instituto con algún maestro que no se ha podido incorporar a la plaza, pero, en cualquier caso, se ha producido todo con cierta normalidad.

-Los jefes técnicos de Educación se marcharon en bloque con Ramón Ruiz, ¿fueron irresponsables ellos?

-No voy a juzgar eso. Estaban realizando unos cometidos muy precisos (planes, proyectos....) que yo, desde el primer momento, antes incluso de ser nombrado, aseguré que iba a mantener en esencia. Por eso me resultó difícil de entender que se fueran, ya que el compromiso con esos planes y proyectos iba a ser el mismo. Deposité en ellos toda mi confianza y apelé a su responsabilidad. Pero no fue así.

-¿Teme poca colaboración de la comunidad educativa tras las críticas por el cese de su antecesor?

-No, no, estoy convencido de que todos los que nos dedicamos a la educación tenemos claro que el objetivo principal es la mejora de los procesos de enseñanza y nuestro alumnado. Es más, en estos días estoy recibiendo multitud de mensajes de apoyo. Ese horizonte no me lo planteo.

-¿Se está equivocando Eva Díaz Tezanos con su pulso a Zuloaga?

-Mi pretensión no es hablar de la situación del partido. La encomienda que me ha hecho el PSOE no es que me dedique a estas cuestiones ni a comentar la actualidad, sino trabajar por la educación pública en Cantabria. Y a eso me voy a dedicar.

-Pero su nombramiento se produce en un contexto muy concreto, con un enfrentamiento interno en el PSOE que muchos señalan como única causa del cambio de consejero.

-No voy a hacer nada por incrementar esa división. Sólo puedo aportar mi experiencia, que siempre ha sido respetada en mi partido, tanto cuando ha contado conmigo como las muchas veces que no lo ha hecho. Y yo también he respetado a la dirección, contara o no conmigo. Lo he hecho así durante los 35 años que llevo como militante socialista. Lo único que me corresponde es velar por la educación pública, la cultura, el deporte, la juventud y la cooperación al desarrollo. Y solo de eso me voy a ocupar en cuerpo y alma.

-Con esa filosofía que practica, de respeto total a las decisiones de la Ejecutiva, le resultará aún más difícil de entender que no se cumplan las órdenes de la dirección.

-Efectivamente la situación actual no suele ser la acostumbrada ni la habitual. Y, desde luego, eso no facilita las cosas.

-Por mucho menos se han puesto en marcha medidas disciplinarias en otros partidos. Ahí está el ejemplo reciente del PP cántabro.

-Si no quiero ahondar en la situación interna de mi partido, imagínese entrar al análisis de lo que ocurre en otros. Es verdad que se ha extendido como una especie de sarampión un ambiente preocupante y de una cierta inestabilidad en los partidos políticos. Quizás la propia crispación socioeconómica que existe puede haberse trasladado al ámbito interno de las formaciones, que sufren cierta perplejidad ante los cambios que se producen. Pero la verdad es que el PSOE ha seguido un procedimiento exquisito en la elección de la nueva Ejecutiva. El Congreso tuvo un voto libre y un resultado claro del que salió una dirección que me propuso este cargo y, sencillamente, acepté.

-Cuanto más democráticas y participativas las elecciones más rebelión se ha producido.

-Puede resultar difícil aceptar que cualquier militante tenga el mismo poder que tú. Pero esto ya no tiene vuelta atrás. Será difícil en el futuro querer implicar en la política a ciudadanos de cualquier edad si se les niega ese poder, el que con su voto puedan elegir a los líderes de los partidos.

-En el pasado mostró reticencias a que el PSOE firmara un nuevo pacto de gobierno con el PRC. ¿Sigue pensando igual?

-Perdimos dos escaños más en las elecciones de 2015 y planteé una reflexión sobre el acuerdo con el PRC. El abanico de opciones era amplio, desde reeditar la coalición hasta un apoyo parlamentario. Debe preocuparnos, y me consta que muchos socialistas lo están, ese nivel de apoyo electoral que tenemos. El objetivo debe ser incrementarlo de forma inmediata.

-Entonces, ¿el PSOE debe crecer independiente del PRC?

-El PSOE tiene que crecer con su proyecto. Las coaliciones de gobierno no dejan de ser instrumentos para realizar esos proyectos. Pero nada más. Lo importante para nosotros debe ser reconstruir, atraer a las bases sociales y ser una fuerza política atractiva y útil. Todo lo demás, ya se verá.

-¿Han tocado ya suelo electoral?

-Espero que sí. Espero que el trabajo serio y riguroso de estos años tenga una recompensa en 2019.