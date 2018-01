El concurso de farmacia se paraliza a solo una semana para la elección de destinos Luis Palomeque Los aspirantes fueron informados por el Colegio de Farmacéuticos de que el acto previsto para el 3 de febrero se cancela hasta nuevo aviso ANA ROSA GARCÍA Santander Lunes, 29 enero 2018, 21:46

Como el que está a punto de llegar a la meta, después de una difícil carrera salpicada de obstáculos, y le ponen una zancadilla en el último metro. Decepción e indignación a partes iguales. Así se han sentido los aspirantes a abrir una de las 33 boticas que completarán el mapa farmacéutico de Cantabria nada más conocer que el acto de elección de destinos, último paso del concurso de farmacia convocado en 2015, ha quedado cancelado a solo una semana. Concretamente, estaban citados el sábado 3 de febrero para proceder al reparto de oficinas, siguiendo el orden de puntuación y, por primera vez en un acto conjunto y público –un sistema similar al de las plazas de MIR–. Con lo que no contaban es que, después de los vaivenes por los que ha atravesado el proceso, que ha estado más de año y medio paralizado por los recursos, se iba a congelar de nuevo a solo unos días de la resolución. Fue el Colegio de Farmacéuticos el que comunicó a los candidatos la noticia de la suspensión por correo electrónico: «La Comisión de Valoración ha sido informada de que el 31 de enero se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) que la fecha de celebración del acto de elección de oficina de farmacia queda pospuesta hasta nuevo aviso».

Los afectados piden una reunión con la consejera de Sanidad: «Merecemos una explicación»

«Ya no sé qué más puede pasar...», lamentaba una de las farmacéuticas impactada por este nuevo revés. Durante todo el fin de semana, «de miedo e incertidumbre, porque está en juego nuestro futuro», los teléfonos han echado humo. Los afectados han intentado buscar la forma «de saber qué ha motivado esta decisión y, sobre todo, cuánto tiempo vamos a perder ahora». «Nos enteramos a última hora de la mañana del viernes y ya no logramos que nos cogiera nadie en la Consejería de Sanidad. Solo nos informaron de que no era grave, que estaban buscando seguridad jurídica y que no sabían cuándo volverían a convocarnos», explica una portavoz del grupo, que traslada el malestar compartido «por habernos enterado por el Colegio. No entendemos cómo la Administración no nos iba a decir nada hasta la publicación en el BOC, el día 31, solo tres días antes de la elección».

Los farmacéuticos critican que «no se haya tenido en cuenta que la mayoría somos de fuera de Cantabria, lo que implica que teníamos hoteles reservados, vuelos pagados, había gente que había alquilado piso para empezar a moverse por la región para localizar el mejor emplazamiento para su farmacia, incluso locales apalabrados...».

Un «despropósito»

Se quejan de que el desarrollo del concurso está siendo un «despropósito». Primero porque «el Colegio de Farmacéuticos no nos ha tenido en cuenta nunca», como prueba, dicen, el hecho de contribuyera a congelar el proceso presentando un recurso contra la orden de Sanidad de la convocatoria del concurso –éste fue el último que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en noviembre de los siete presentados (el resto por farmacéuticos particulares)–. Y segundo, «porque ahora la Administración, tampoco ha pensado en nosotros. Merecemos una explicación», reivindican. Por ello, tratarán de concertar esta semana una cita con la consejera de Sanidad, María Luisa Real, «aunque de momento ella ha delegado en la directora de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora». Aunque la suspensión del acto se ha comunicado al día siguiente de conocerse que el Colegio profesional ha recurrido la sentencia de la Sala de lo Contencioso que validó el concurso, la presidenta del colectivo, Marta Fernández Teijeiro, niega que guarden relación.

Las consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha explicado hoy que l Consejería ha paralizado el concurso «por prudencia» hasta que el juez se pronuncie sobre un recurso presentado por una botica de Noja, que ha pedido que se lleve a cabo la paralización de forma cautelar antes de la asignación de las oficinas a cada solicitante.

Real ha avanzado que, una vez que se conozca la decisión del juez, la Administración «actuará en consecuencia» y, o bien llevará a cabo la sentencia de forma cautelar, o, si el juez determina «que no es necesario», Sanidad seguirá adelante con el concurso.

Mientras recibe respuesta, los farmacéuticos que aspiran a instalar su negocio en Cantabria vuelven a quedarse en punto muerto.