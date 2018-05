La Junta de Personal Docente y el Gobierno se reunirán el próximo lunes para aclarar el papel de los profesores en la jornada reducida Javier Cotera «Queremos que el consejero nos explique por qué nos ha mentido descaradamente», denuncian desde STEC ANA DEL CASTILLO Santander Viernes, 18 mayo 2018, 14:28

Tras el anuncio del consejero de Educación garantizando a los padres la eliminación de la jornada reducida de junio y septiembre, y que serán los profesores los que tendrán que hacerse cargo de los alumnos hasta las dos de la tarde, hoy la Junta de Personal Docente (UGT, CCOO, STEC y ANPE) -radicalmente en contra de una decisión «que ni nos ha consultado»- esperaba poder mostrar su malestar a Francisco Fernández Mañanes por «habernos mentido descaradamente». Sin embargo, este encuentro no ha podido producirse hoy y no será hasta el próximo lunes cuando ambas partes intenten rebajar la tensión de los últimos días y llegar a una solución pactada.

Los sindicatos intentaron forzar que esa reunión se produjera esta misma mañana, pero se encontraron con «una circunstancia imprevista», según Jesús Aguayo, de STEC. El consejero no estaba en la sede del Gobierno, sino en Reinosa inaugurando un «encuentro de ámbito nacional con directores», ha explicado Luisa Ortiz, jefa de gabinete de Educación, quien ha asegurado que Mañanes no tenía ninguna reunión cerrada en la agenda. Ella sí ha recibido a los portavoces sindicales y ha escuchado su órdago: «Si no nos recibe esta tarde o el lunes, como muy tarde, iremos a buscarle a Reinosa».

No hará falta llegar tan lejos. La cita ya está cerrada para el próximo lunes, 21 de mayo, a las 20.00 horas, tras el pleno del Parlamento de Cantabria. «El calendario escolar no es un tema baladí. El miércoles se pactaron unas cosas y el jueves el consejero empieza a hacer declaraciones desdiciéndose, anunciando todo lo contrario de lo que se acordó», explica Aguayo.

Durante la reunión extraordinaria de la Junta de Personal Docente, celebrada esta mañana a primera hora, se han explorado las posibilidades legales del anuncio del consejero de que sean los profesores los que se ocupen de los alumnos durante la ampliación de la jornada. Según STEC, es «ilegal desde el punto de vista jurídico. Es el claustro quien tiene que decidirlo, no la Consejería, que no tiene competencias para ello. Esa decisión está por encima de las facultades del consejero. No puede obligar al profesorado a cubrir esas horas», añade Aguayo.

Se ha reabierto un debate que ya se daba por cerrado. «Han generado una guerra escolar, pero nosotros no vamos a pelearnos con las familias porque no tienen la culpa, la tiene el consejero, que ha dicho tales barbaridades que lo lógico era esperar que fuéramos a verle».