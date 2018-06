Educación impone un calendario escolar con una jornada reducida parcial y cambios en los bimestres Daniel Pedriza Cantabria La reunión entre la Junta de Personal Docente y Mañanes termina sin acuerdo y se mantiene la huelga ante la indignación de los sindicatos por la actitud de la Consejería PILAR CHATO y AGENCIAS Santander Martes, 12 junio 2018, 17:46

Una hora y media ha durado la Mesa Sectorial de Educación que reunía hoy a sindicatos y Consejería con el que parecía un único asunto escabroso sobre la mesa: la jornada reducida de junio y septiembre. Pues no, la cita ha introducido muchos más cambios no previstos y ha concluido con un calendario escolar aprobado unilateralmente por la Consejería en el que rompe la estructura de bimestres acordada en la anterior mesa, se amplían los días lectivos -tanto para Primaria como para Secundaria- y se mantiene una jornada reducida en septiembre y junio pero parcial. Los sindicatos ya han anunciado su intención de impugnar esta mesa y aseguran que mantiene las jornadas de huelga previstas para los días 14 y 20 de junio .

Así, el calendario escolar de Cantabria para el próximo curso 2018-2019 contempla tres días más lectivos, con lo que pasa de 175 a 178. Mantiene la jornada reducida durante tres semanas de junio y septiembre, unos diez días de cada mes, en los que habrá clase de 9.00 a 13 horas, mientras que el resto de días será de 9.00 a 14.00 horas

El nuevo calendario supone que el inicio del curso se adelantará , comenzando el 7 de septiembre en lugar del 10, y que serán lectivos dos días que en la anterior propuesta de calendario figuraban como vacaciones de Carnaval. De esta forma, se reduce la 'parada' de febrero que coincidían con Carnaval para dividir el bimestre y se añaden días por delante y pode detrás. Algo que se había acordado en la anterior Mesa Sectorial.

También en Secundaria habrá dos jornadas de clase más. El resto del calendario permanece como estaba.

Educación publicará en el Boletín Oficial de Cantabria una de las propuestas de calendario que ha llevado a la Mesa Sectorial, aunque no cuenta con el respaldo de los sindicatos. La Consejería no quiere demorar más la aprobación del calendario escolar y, una vez que hoy ha comunicado esta propuesta a los sindicatos docentes y los ha escuchado, seguirá con el trámite ya que la ley solo obliga a la Administración educativa a convocar la Mesa Sectorial para informar.

La propuesta que la Consejería plasmará en la orden por la que se aprobará el calendario escolar recoge tres semanas de jornada reducida, dos en septiembre y una en junio, pero con una reducción de una hora en vez de hora y media.

Las horas se compensarán con un aumento en tres días lectivos, que en el curso 2018-2019 pasan de 175 a 178, a costa de dos días que se quitan a las vacaciones de Carnaval y un tercero por el adelanto en un día del inicio del curso, que será el 7 de septiembre.

El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes (PSOE), ha defendido que esta propuesta es «la adecuada» y la mejor dentro de las posibilidades que ofrecen los informes jurídicos que maneja su departamento, que no se pueden «obviar ni legal, ni ética ni moralmente».

Los sindicatos han reiterado que la Consejería ha generado «un problema donde no lo había», han lamentado la «intransigencia» y la «actitud intolerable» de los responsables de este departamento, y han señalado que volverán a pedir la mediación del presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC).

Conchi Sánchez, responsable de CCOO, ha lamentado la imposición de la Consejería y el hecho de que no se haya atendido a ninguno de los argumentos organizativos, jurídicos y pedagógicos expuestos por los docentes. Asegura que más que una Mesa Sectorial ha sido una «encerrona» y advierte de la posible ilegalidad de la propia Mesa ya que no se envió a las partes las propuestas a debate con la astelación que establece la ley que es de 72 horas. Además, esta Mesa Sectorial ha aprobado unilaterlamente un acuerdo que modifica un acuerdo anterior, sin que aquel haya sido revocado. La Junta de Personal pidió al inicio la suspensión de la reunión pero no fue aceptada. Sánchez advierte que en el calendario que ha «impuesto» hoy la Consejería se revisa la estructura de bimestre ya acordada, cuando, en teoría se iba a hablar de la jornada reducida. «Es una tomadura de pelo», ha insistido la sindicalista que critica el cambio constante de «criterios y de reglas del juego» llevados a cabo por la Consejería, extendiendo, además, el problema a Secundaria al cambiar el número de días lectivos.

El jueves próximo, día 14, y el 20 de junio habrá huelga en Infantil y Primaria, con concentraciones frente a la sede de Educación y manifestaciones que partirán desde allí para acabar en Correos.

La propuesta de la Consejería supone para los sindicatos «ir a mucho peor» respecto a la propuesta que planteó el consejero el viernes tras la reunión que hubo con Revilla. Y, dado que el presidente les trasladó ese día que si no había un acuerdo satisfactorio se comprometía a retomar la negociación para evitar un conflicto, las organizaciones sindicales están dispuestas a volver a pedirle que medie.

Además, las organizaciones sindicales han advertido del «efecto» que puede tener este calendario para los centros de Educación Secundaria, que «sin comerlo ni beberlo» pueden acabar con «más días lectivos» pese a que en esta etapa no hay reducción de jornada ni en junio ni en septiembre.

El consejero, por su parte, ha manifestado que el proceso para aprobar este calendario escolar ha sido «muy largo» y a estas alturas la ciudadanía, las familias, el alumnado y el profesorado deben conocer ya cuál se va a llevar a cabo. Mañanes ha vuelto a apelar a los dos informes jurídicos que maneja su Consejería: uno de su asesoría y otro de la Dirección General del Servicio Jurídico, que «ponen de manifiesto de manera indubitada que el calendario escolar tal y como se venía desarrollando en Cantabria no se ajusta a la normativa básica estatal».