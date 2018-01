Fomento plantea construir un túnel en Saltacaballo para eliminar el principal punto negro de la A-8

«El túnel de La Engaña es un suplicio más que un atractivo»

El ministro de Fomento ha dejado claro que no le atrae nada el proyecto del Gobierno regional para reabrir el túnel de La Engaña. «No me imagino a una familia recorriendo las tres horas de túnel, entre la ida y la vuelta, sin ver un pájaro y en la oscuridad. Me parece un suplicio más que un atractivo. Eso no hay quien lo aguante», ha reconocido Íñigo de la Serna, al que el Ejecutivo cántabro ha pedido 25 millones de euros para este proyecto, según ha desvelado él mismo. «Con ese dinero se pueden hacer iniciativas mucho más interesantes en esa zona», ha añadido.