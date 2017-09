El Año Jubilar recurre a Cantur para financiarse ante el desfase de tesorería El concierto de Jean Michel Jarre inauguró el Año Santo Lebaniego a nivel mundial.Reunió a 6.000 personas en el Monasterio de Santo Toribio / Luis Palomeque La sociedad ha obtenido hasta ahora 1,1 millones de patrocinios, pero sólo ha cobrado 221.500 euros, por lo que carece de liquidez CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER. Lunes, 18 septiembre 2017, 10:00

Las tensiones de tesorería que sufre la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, como consecuencia del retraso en el pago de los patrocinios suscritos, han obligado a la mercantil a acudir a su matriz, Cantur, para financiarse. La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística ha abierto una línea de crédito de 2,5 millones de euros en favor de la Sociedad Año Jubilar, a un 4% de interés, para que pueda seguir desarrollando su actividad al margen del desfase entre ingresos y gastos que registra en estos momentos.

El consejero de Turismo, Francisco Martín, resta importancia a una situación que considera coyuntural y asegura que este desequilibrio «temporal» en las cuentas de la sociedad pública se «corregirá sin ninguna duda cuando finalice el Año Jubilar». Hasta ahora, sólo se han conseguido 1,1 millones en patrocinios, una cantidad sensiblemente inferior a los 10 millones que se comprometió a conseguir el Gobierno para cubrir los gastos del evento. Pero, de ellos, únicamente se han pagado 221.500 euros, una cantidad insuficiente para atender a unos gastos que van ya por el millón de euros, lo que ha creado problemas de liquidez en la entidad pública.

Los grupos de la oposición ven muchas líneas oscuras en la dirección del Año Jubilar y han calentado el debate político con este asunto, que utilizarán en el primer pleno del período de sesiones, que se abre hoy, lunes, para poner contra las cuerdas al consejero regionalista por su gestión de este acontecimiento.

La Sociedad Año Jubilar 2017 se constituyó en diciembre de 2015 para promocionar y difundir el Año Santo Lebaniego y programar todos los eventos relativos a esta conmemoración, con el Gobierno de Cantabria como único socio. Es la responsable también de celebrar los contratos de patrocinio de los eventos y de la gestión del uso y explotación comercial de los signos visuales que identifican al Año Jubilar Lebaniego. El consejero de Turismo y máximo responsable de la sociedad, Francisco Martín, tenía altas expectativas para este Año Santo, hasta el punto que, en un arranque de optimismo, auguró que los patrocinios alcanzarían los 10 millones de euros. Pero cinco meses después del inicio de la celebración del Año Jubilar, la realidad ha rebajado sensiblemente esas previsiones. A fecha 14 de septiembre únicamente se han firmado convenios con once patrocinadores por un importe de 1.154.000 euros. Además se han obtenido otros 400.000 euros de La Caixa y El Corte Inglés (200.000 euros cada uno) para actuaciones financiadas directamente, por lo que se trata de cantidades que no han pasado por la caja de la sociedad.

Pero los acuerdos suscritos no contemplan plazos de devengo por lo que queda a criterio de las empresas colaboradoras que la aportación se haga al cierre del Año Jubilar, en abril del próximo año. A fecha 29 de agosto, los patrocinadores habían ingresado en las arcas de la sociedad pública 221.500 euros del más de un millón comprometido. «¿Alguien cree que Banco Santander no cumplirá su parte?», se pregunta el consejero. «Se va a pagar, seguro, pero no sé cuándo», reitera.

Pero el Año Jubilar tiene que hacer frente a los gastos devengados hasta ahora, que suman casi el millón de euros. Ante este desajuste, «es por lo que se ha tirado de la línea de crédito de Cantur, a un interés del 4%. No hay nada exotérico en ello. Es lo que hacen todas las empresas cuando hay un desfase entre cobros y pagos», explica Martín, que ha entregado los ingresos y gastos detallados de las cuentas del Año Jubilar que le pidió el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, aunque con una excepción. El Gobierno mantiene bajo llave ocho pagos sujetos a cláusula de confidencialidad efectuados a la empresa Cantabria Internacional Events, mercantil radicada en Laredo y constituida en 2016, con un capital social de 3.500 euros, organizadora, entre otros, de los conciertos de Enrique Iglesias y Jean Michel Jarre. Los administradores de esta compañía, Jesús Manuel Colás y Francisco San Miguel, son los mismos que los de Imago Publicidad, una veterana empresa del sector radicada en Laredo. La privacidad de los contratos no convence a la oposición, que exige explicaciones. En estos cinco meses se han pagado también 62.283 euros en sueldos, además de 8.400 euros de iguala al asesor jurídico de la sociedad.

Martín, que tendrá que enfrentarse hoy en el pleno a PP, Ciudadanos y Podemos, porque los tres le reclaman la rendición de cuentas, acusa a la oposición de utilizar «de forma torticera» los datos económicos y de «engañar» al poner énfasis en el desequilibrio que existe en estos momentos y no en que «está siendo un año espectacular para Liébana, que ha registrado un 10% más de asistentes que en el anterior Año Jubilar de 2006».

Como en el colegio, Martín cree que las notas se ponen al final de curso. Aunque reconoce que los convenios de patrocinio han sido «muy inferiores» a las previsiones, matiza que todavía quedan siete meses para que termine el acontecimiento y existen conversaciones avanzadas con otras empresas que permitirán «duplicar la cifra de patrocinios que tenemos hasta ahora». Lejos quedan los 19 millones de euros con que las empresas apoyaron el Año Jubilar de 2006, a pesar de lo cual el consejero sostiene que en esta edición «la actividad es muy superior».