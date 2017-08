«Mariano Rajoy es un moroso con Cantabria» Javier Rosendo Cantabria Miguel Ángel Revilla vuelve a reclamar, en su discurso del Día de la Autonomía, los 90 millones que adeuda el Estado: «Soy capaz de ir a Madrid para que me reciban« DANIEL MARTÍNEZ Cabezón de la Sal Domingo, 13 agosto 2017, 16:28

En distinto escenario pero con las mismas reivindicaciones. El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha repetido este mediodía durante su discurso del Día de Cantabria que se está celebrando en Cabezón de la Sal la lista de agravios del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la comunidad autónoma que ya exhibió hace poco más de dos semanas en la Casa de Juntas de Reocín. «Soy capaz de ir a Madrid para que me reciban y me digan qué delito hemos cometido para que nos traten así», ha afirmado Revilla para reivindicar la deuda de 90 millones de euros por los «compromisos incumplidos» en relación a la construcción del Hospital de Valdecilla, la Fundación Comillas, la Ley de la Dependencia y la Lomce. «En este momento, Rajoy es un moroso con Cantabria».

«Me dijeron que si hablaba mal no me darían nada, pero hablaré si tengo motivos. Critico al Gobierno de España porque han amparado la corrupción y han hecho recortes insufribles», ha dicho. Revilla ha interpelado al delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, para que llame a «su jefe» y le diga qué hay que hacer para recibir una respuesta a la carta que el responsable del Ejecutivo regional mandó a Rajoy en abril solicitando un encuentro en el que presentar las demandas de la autonomía. «¿Le parece bien que no me responda?», le ha preguntado en dos ocasiones.

«Si me dicen que yo soy el problema, que soy un estorbo y me vaya para que nos den el dinero, lo hago. Pero no hay derecho a este trato. Es delictivo», ha remarcado en el acto celebrado en el Parque Municipal Conde San Diego justo antes de avisar de que no cesará en estas reivindicaciones y que será «una matraca» hasta que sea escuchado. En su opinión, Madrid hace más caso a los menos leales con España y se olvida de los que siempre responden, como Cantabria.

Ante un nutrido grupo de representantes institucionales entre las que se encontraban todos los ocho consejeros del Ejecutivo regional, el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge; el rector de la UIMP, César Nombela, y la mayoría de diputados regionales, además de una veintena de alcaldes encabezados por el regidor de Cabezón, Víctor Manuel Reinoso -es la primera vez que acude a este acto con el bastón de mando-, Revilla también reivindicó el carácter de reivindicación autonómica de la jornada. «Hace 40 años esta región había perdido el carné de identidad. Había que aclarar que era Cantabria. Hoy no hay nadie que no identifique este territorio. Hemos recuperado no sólo el nombre, sino la conciencia regional de un pueblo que ya nunca más va a perder esa identidad».

«Tan profundamente cántabros como españoles»

«No queremos ser más que nadie en España. Uno de tantos, pero orgullosos de ser cántabros. Tan profundamente cántabros como españoles, un modelo a exportar», ha señalado en referencia a las tensiones soberanistas del país. «Aquí nadie ha pitado a la bandera española, pero tampoco a la catalana. Estamos en una España de pueblos”. Además, ha recordado el carácter abierto de la comunidad autónoma y su vocación de recibir a visitantes “aunque tengamos sólo seis días de sol en julio” antes de enumerar una extensa lista de atractivos.

El presidente ha aprovechado los minutos finales para hacer un repaso optimista de la situación económica de la región en la que, según su opinión, ha mejorado la situación laboral e industrial desde que el bipartito PRC-PSOE volvió al poder hace dos años.

El acto ha concluido con el tradicional izado de banderas en el Parque Municipal Conde San Diego de Cabezón de la Sal. Durante toda la jornada, continuarán las actividades festivas en el municipio. En el programa se han incluido exhibiciones de deportes rurales, el Campeonato de Arrastre Vacuno y demostraciones folclóricas antes del desfile nocturno del Concurso de Carrozas y Carrozas Típicas, que está previsto para las 20.30 horas.