Luz verde a las primarias en Podemos Cantabria para elegir un nuevo secretario general Primera reunión presidida por Gavín actual coordinador / DM Los círculos reclamaban elecciones internas y los nuevos estatutos flexibilizan las fechas para celebrarlas tras la dimisión, hace dos meses, de Julio Revuelta GONZALO SELLERS Santander Jueves, 3 agosto 2017, 12:58

Podemos Cantabria tendrá nuevo secretario general antes de lo previsto. La dirección del partido ha decidido convocar primarias sólo unos días después de que los círculos municipales exigieran unas elecciones internas, muy críticos con la interinidad y la autogestión del Consejo Ciudadano que quedó en pie tras la dimisión de Julio Revuelta hace dos meses. La guerra interna que sigue sin enfriarse y la salida de Revuelta dejaron un vacío de poder que desde Madrid decidieron solucionar por la vía rápida: la dirección se mantendría bajo la coordinación de uno de sus miembros, Alberto Gavín. Los estatutos, en esos momentos, impedían convocar cualquier elección interna hasta que no pasaran 18 meses de las anteriores. Es decir, hasta el próximo mes de noviembre. Quedaba por delante un verano sin un líder elegido democráticamente. Pero el nuevo reglamento del partido, desarrollado en Vistalegre pero sin aprobar hasta el pasado jueves, borra esos límites temporales. Y esa es la única razón, según el Consejo Ciudadano, de que en la reunión de ayer miércoles se decidiera solicitar a Madrid la convocatoria de primarias para elegir un nuevo secretario general en Cantabria. Votaron a favor 18 de los 24 miembros que quedan en pie. Justos los necesarios para dar luz verde al proceso.

Las fechas son todavía una incógnita, ya que no dependen de la formación regional, sino de la Federal. «Habrá primarias para elegir un nuevo secretario general antes de los comicios de 2019, pero la fecha aún no está cerrada. Lo seguro es que no será durante este verano», explicó en su día la portavoz del partido y responsable de Participación, Mercedes González. Esta barrera podría romperse ahora, aunque el proceso sí que podría demorarse hasta otoño. De hecho, una de las exigencias de los círculos era cerrar un calendario para que las primarias se celebren los días 17,18 y 19 de noviembre.

Dos crisis en dos años 3 de diciembre de 2015 El Consejo Ciudadano se reúne para cesar a los por entonces secretarios de Organización, Comunicación y Política, todos ellos cercanos a José Ramón Blanco. Finalmente se decide aplazarlo para después de las elecciones nacionales. 9 de enero de 2016 El oficialismo intenta frenar la ruptura. Propone negociar con el sector crítico una dirección de consenso. 9 de febrero de 2016 Ante la guerra interna, el secretario general, José Ramón Blanco, convoca elecciones. 17 de mayo de 2016 Julio Revuelta gana las primarias de Podemos a su rival Jimena González y nombra una nueva dirección. 16 de junio de 2017. Estalla la primera crisis con la dimisión de cinco miembros de la dirección por las diferencias internas que tratan de ocultar. 6 de julio de 2017 Alberto Gavín dirigirá Podemos tras descartarse la convocatoria de primarias

Los comicios internos se celebraran en uno de los momentos más convulsos de la corta historia del partido en Cantabria. La propia dirección reconoció que existen «diferencias y tensiones» en el grupo parlamentario y en el partido, aunque lo desvincularon por completo de la avalancha de dimisiones sufrida el pasado mes de junio. A los ceses iniciales del secretario general y de cinco consejeros, se sumaron después otros tres más en el Consejo Ciudadano, el órgano ejecutivo más importante de Podemos: el diputado Alberto Bolado; José Manuel González-Irusta, responsable de Medio Ambiente, Mundo Rural y Territorio; y Marta Romero. Una desbandada que dejó descabezado al partido y que agravó la fractura existente entre el 'frente castreño' –un grupo liderado por la parlamentaria Verónica Ordóñez– y el sector liderado por Bolado.

Precisamente, el diputado de Camargo ya adelantó en día que no presentará candidatura para liderar el partido.«Los que hemos dimitido hemos puesto el proyecto de Podemos por delante de las personas», señaló Bolado, que ha tenido fuertes desencuentros en los últimos meses con Ordóñez, a pesar de que en su día unieron fuerzas para bloquear el ascenso en el organigrama del tercer parlamentario podemita, José Ramón Blanco.