De la Serna no se descarta como candidato a suceder a Rajoy Íñigo de la Serna, esta mañana a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en la que se dará el pistoletazo de salida de la carrera sucesoria de Mariano Rajoy. / EFE El exalcalde de Santander admite que «siempre es bueno que haya una candidatura única», pero recalca que no pasaría «nada» si hubiera varias | El 20 y el 21 de julio será el congreso extraordinario del PP en el que se designará al elegido DM . Santander Lunes, 11 junio 2018, 13:18

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna no se descarta como posible candidato a la Presidencia del PP y, aunque admite que «siempre es bueno que haya una candidatura única», recalca que no pasaría «nada» si hubiera varias.

Cuando se le ha preguntado directamente si él se descarta como aspirante, el exalcalde de Santander ha respondido: «Acabo de hacer el traspaso de cartera hace dos días, todavía tengo que pensar qué hago en el futuro y, sinceramente, no he tenido ni tiempo para eso», ha dicho, remarcando, asimismo que no tiene «ningún favorito».

Estas son las ideas que ha lanzado De la Serna a su llegada al hotel de Madrid donde el PP reúne este lunes a su Junta Directiva Nacional para convocar el Congreso donde se elegirá al sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido.

Preguntado si es partidario de una candidatura de consenso, el exministro ha señalado que habrá que ver y que «en un congreso hay libertad para que se pueda presentar quien lo desee». «Siempre es bueno que haya una candidatura única, eso siempre es más positivo, pero tampoco pasa nada si hubiera varias».

Primer balance

Además, ha aprovechado para descalificar los primeros anuncios realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la reforma de la Constitución o el eventual acercamiento de los presos por el proceso independentista a cárceles catalanas.

«Esto va justamente en la dirección contraria a lo que han venido diciendo en los últimos meses y, en el caso de los presos, huele a una deuda pendiente con quienes han otorgado la Presidencia al señor Sánchez», ha dicho De la Serna.