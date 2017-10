De la Serna se enfrenta a Revilla a dos días de su reunión por sus críticas a Rajoy Revilla y De la Serna, en una imagen de archivo. / A. F. El presidente regional aireó en 'El Hormiguero' que tuvo una «bronca» con el líder del PP y el ministro responde que sus declaraciones «son falsas» y «buscan tapar la inacción del bipartido» PILAR CHATO /E. MUNÁRRIZ SANTANDER. Sábado, 14 octubre 2017, 13:47

El Día de la Hispanidad ha abierto la caja de los truenos entre Miguel Ángel Revilla e Íñigo de la Serna. A dos días de su reunión en Santander (el lunes) para analizar la situación de los proyectos en materia de infraestructuras, los dos políticos mantuvieron un enfrentamiento por la intervención telefónica del presidente de Cantabria en 'El Hormiguero' para airear su bronca con Mariano Rajoy por el «incumplimiento de los compromisos pendientes» con la región. Unas declaraciones que soliviantaron al ministro de Fomento, quien denunció que «eran falsas» y que «lo único que buscan es tapar la inacción de su gobierno».

Revilla y De la Serna tuvieron sonados desencuentros cuando el hoy ministro era alcalde de Santander, pero desde su salto al Ejecutivo central la sintonía entre ambos había vuelto a encauzarse. Sin embargo, el relato público que hizo Revilla de su conversación con Rajoy ha reabierto viejas heridas.

El presidente regional aseguró el jueves en el programa de Pablo Motos que volvió a decirle al líder del PP: «Estoy indignado por el incumplimiento total de las promesas y compromisos del Estado con Cantabria». «Hombre, ya se te pasará», aseguró Revilla que le respondió Rajoy.

Revilla asegura que le comunicó a Rajoy su indignación por el «incumplimiento total de tus promesas y compromisos»

El ministro cree que el presidente cántabro ha falseado su conversación con Rajoy y le acusa de «buscar la bronca» para tapar su inacción

El regionalista explicó que tras un breve encuentro de «cuatro segundos» en el acto castrense, todos los invitados al acto se trasladaron a la recepción que ofrecen los Reyes, donde llegó «muy cabreado» porque «cada vez me gusta menos esta política de dar caña a alguien y al día siguiente tener que darle un abrazo». Una vez allí, como estaban en una sala con mucha gente y todos de pie, pidió que le permitieran acceder a algún lugar donde pudiera sentarse porque estaba algo mareado. Y cual no fue su sorpresa que cuando estaba sentado en uno de esos sillones «del año de Carolo», apareció Mariano Rajoy. Según su relato, el presidente de España le preguntó por qué estaba tan enfadado con él y «por qué me tienes esta especie de inquina», a lo que Revilla le contestó enumerando de nuevo los compromisos adquiridos con Cantabria, por carta o en los propios presupuestos del Estado, los 100 millones de euros de Valdecilla o que éste no le hubiera respondido a varias de sus cartas. Siempre según Revilla, Rajoy le dijo que esas cartas no se las habían dado y que estaba «muy estresado...».

Ante estas afirmaciones, que el líder regionalista repitió ayer por la mañana en un acto público, el ministro negó la mayor. Para De la Serna, «la única bronca que existió fue la que él pretende crear, como hace habitualmente». El ministro de Fomento, tras hablar con el presidente del Gobierno central, arremetió contra Revilla y dijo que «lo único que pretende es crear polémica para tapar las carencias de su gestión y su falta de inversión en la región». «No es casualidad que justo haga estas declaraciones, más bien, estas invenciones, el mismo día que se conoce que Fomento ha sacado la mayor licitación de obra pública de Cantabria en una única obra y que supone una inversión cuatro veces mayor que todas las inversiones que va a hacer su Gobierno en toda la legislatura», remachó el popular.

«Con una camiseta tuya»

Pero el desencuentro fue más allá. Revilla también desveló que le dijo a Rajoy que «esto no tiene más que un arreglo». «Paga los 100 millones que debe el Gobierno, tu gobierno, a Cantabria en los plazos que tú has confirmado por carta y te prometo que al próximo programa de 'El Hormiguero' voy con una camiseta que lleve la foto tuya en el pecho, y ya lo arreglamos», prosiguió.

Para Íñigo de la Serna, estas declaraciones demuestran «la poca talla política del presidente cántabro, que utiliza un momento histórico como el que estamos viviendo para su interés personal y el de su partido». El ministro cree que «no supo estar a la altura de las circunstancias» y que con su «política de victimismo intenta ocultar su nula gestión».