La Fundación presenta ‘La rebelión contra el olvido’, libro de Raúl Gómez Samperio

El Palacio de Exposiciones de Santander acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la presentación del libro ‘La rebelión contra el olvido’, una recopilación de textos de temática racinguista obra del periodista e historiador verdiblanco Raúl Gómez Samperio y publicados en las páginas de El Diario Montañés.

El libro cumple una doble función. Además, de esa misión de conservar en el recuerdo 56 historias pertenecientes a la dilatada historia racinguista, la recaudación obtenida por su venta servirá, íntegramente, para aportar fondos de cara a la construcción de una estatua en honor al mítico Nando Yosu en los aledaños de los Campos de Sport de El Sardinero. El precio de ‘La rebelión contra el olvido’ es de diez euros y se podrá adquirir, en los próximos días, en la Tienda Oficial del Racing, situada en el propio estadio de El Sardinero, y en las librerías Estvdio, Gil y Tantín. Estos establecimientos también colaboran, donando su comisión a la causa."Es una forma de dar un impulso al proyecto de la estatua", reconoce Raúl Gómez Samperio.

La obra, dividida en once temáticas, recorre la vida del Racing y se detiene en hechos y personas que construyeron lo que hoy es la entidad verdiblanca. El gol de Radchenko;Aitor Aguirre; porteros inolvidables como Damas, Alba o Zamoruca; éxitos y proezas varias; el Racing de los Bigotes... Pero, sobre todo, con atención especial a Nando Yosu. El título no fue elegido al azar."A Nando se le olvidaron las cosas que hizo, pero a nosotros no", explica el autor.

El escritor no ha estado solo en esta aventura. El libro ha contado con la edición de Javier Menéndez Llamazares, quien, según Gómez Samperio,"le ha dado un toque muy interesante" tras elegir estas 56 historias de una selección de más de 200. Asimismo, la portada y todo lo gráfico ha corrido a cargo de Fernando Riancho, de Racinguismo Ilustrado,"con su particular y bonito estilo".

Además, la Fundación del Racing aprovechará esta cita para presentar el proyecto final elegido para la efigie del exjugador y extécnico verdiblanco. La plataforma responsable –formada por el propio club, la Fundación, AUPA, la Asociación de Peñas, el colectivo de exjugadores y la familia de Nando Yosu– manejaba tres propuestas y hoy dará a conocer la elección definitiva.

Un paso más antes de culminar este proyecto de la estatua del mito racinguista, que nació tras la muerte del extécnico y exentrenador, en febrero de 2016."Lo mejor de todo esto es que la idea no fue de nadie en concreto. Surgió de varios sitios a la vez", concluye el autor.