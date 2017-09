Un arranque de comedia musical La compañía Teatro Teatrae ha elegido el Palacio de Festivales para estrenar su ‘Plan de muerte’, una comedia burlesc / DM El Palacio de Festivales inicia la temporada con las obras 'Un plan de muerte' y 'Un chico de revista' ROSA RUIZ Santander Lunes, 18 septiembre 2017, 07:22

Comedia, brillo, música y personajes femeninos en los principales papeles. La nueva temporada del Palacio de Festivales arranca este fin de semana con un estreno de la compañía Teatro Teatrae: 'Un plan de muerte' y con el arranque de la gira del espectáculo 'Un chico de revista'.

«Ha sido un golpe muy duro. - Ni que lo digas, se cayó desde el sexto». Así es como empieza 'Un plan de muerte', que narra la historia de dos adorables viejecitas que tras una vida de lentejuelas y noches de cabaret sobreviven, pese a su mísera pensión, en unas circunstancias a las que no están acostumbradas. Escrita, dirigida e interpretada por Ruth Garreta, la obra estas octogenarias se niegan rotundamente a pasar sus últimos días escatimando sus recursos y para ello deciden planear su propia muerte y así poder cobrar la póliza del seguro de vida.

'Un plan de muerte' es un espectáculo dinámico y cargado de sorpresas. De la mano de Monty Lima se sucederán las coreografías que nos llevarán por la vida de estas mujeres, desde su juventud hasta la actualidad, en un orden que el espectador deberá estructurar en la historia. Esta obra no se deja nada en el tintero, personajes que cobran vida a través de proyecciones que interactúan con las hermanas, música y baile para viajar a través del tiempo, y sobre todo mucho humor.

Ruth Garreta dirige la compañía Teatro Teatrae. Siempre interesada por la creación artística decidió formar esta agrupación para dar cabida a nuevas propuestas teatrales. El lenguaje bufón, el clown y el teatro gestual, para crear comedia desde el juego escénico son sus principales referencias. Su presentación como directora fue en 'El espejo cónico' una obra homónima de José Carlos Carmona destinado a un público adulto. Teatro Teatrae cuenta con profesionales de diferentes ámbitos artísticos que colaboran en los espectáculos. El objetivo último es conseguir una apuesta por nuevos lenguajes, siempre desde la comedia.

Su nueva apuesta para conseguirlo se podrá ver en la sala Pereda y a las 20.30 horas.

Ya el sábado, Rosa Valenty, Cayetano Fernández y Pepa Rus, entre otros, resucitan el género de la revista en la sala Argenta. El montaje con el que inician gira por España ha sido una revelación en La Latina. Tanto para el público como para la crítica que señaló que hacía muchísimo tiempo que el templo de Lina Morgan no resplandecía de esa manera.

Las lentejuelas, plumas, y las míticas canciones que hicieron grande el género suenan con más fuerza que nunca en esta obra escrita por Juan Andrés Araque Pérez que sitúa la acción a finales de los años sesenta, en el Sacromonte de Granada. Allí, Rafael, un joven gitano con grandes cualidades para el flamenco cumple 18 años y toda su familia se reúne para celebrarlo. Rafael es un chico noble y muy bueno, que siempre ha estado muy unido a su madre y a su abuela, desde que murió su padre -siendo él tan solo un niño-. Pero al joven por fin le ha llegado la hora de volar y, con la ayuda de su primo que trabaja en un tablao de Madrid, hace las maletas y se va a cumplir su sueño a la capital.

El problema está en que él no quiere ser cantaor de flamenco como todo el mundo piensa, quiere ser... ¡un boy de revista! Al llegar a Madrid una circunstancia nada agradable hará que Rafael sin saberlo su familia, sobre todo su madre, consiga entrar en la compañía de Yolanda del Vall, famosa vedette ya en declive y que encarna, Rosa Valenty. Pronto surgirá un gran problema, la vedette abandona la compañía y Rafael tendrá que tomar riendas de la situación. Por primera vez en la historia de España un chico va a ser la máxima figura en la Revista, pero no va a ser nada fácil, Yolanda no va a permitir que un chico, joven y gitano pueda triunfar siendo la máxima figura del espectáculo, un hombre no ha sido nunca 'la estrella' en ese género de teatro musical, eso siempre ha sido reservado para las mujeres.

Edu Morlans, Ángel Pardo, María Vidal y María 'La coneja' completan el elenco de este montaje en el que habrá un cuerpo de diez bailarines, con música en directo de la mano de Jaime Vaquero, Sergio Rojas y Víctor Elías, entre otros.