Pasaporte a la felicidad Alberto Aja El contundente 4 a 1 de la ida le otorga a los torrelaveguenses una ventaja amplia pese a que «si alguien se relaja no habrá nada que hacer» | La Gimnástica repetirá su once de gala ante un Mallorca B que no ha perdido en su campo MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 27 mayo 2018, 08:37

«No podemos relajarnos», insistía Pablo Lago. El asturiano las ha visto de todos los colores por eso su olfato le dice que a pesar del resultado tan abultado de la ida (4-1) todo puede ocurrir. «Lo mismo son ellos los que meten tres goles, igual que metimos nosotros cuatro», añade Chalana. A la Gimnástica le recorre un hormigueo por el cuerpo que no hay quien lo pare. Será el reloj hoy, al filo de las dos de la tarde -si no hay prórroga ni imprevistos- el que detenga ese tembleque incesante. Hay nervios. Alegría hipotecada.

Nadie se atreve con un pronóstico pese a que el optimismo sea la nota dominante. Es más, sienta mal decir que todo está hecho. A favor de la Gimnástica cuenta que tiene a su once de gala, a sus 18 jugadores disponibles y que ha terminado la Liga mucho mejor que la empezó. A estas altura decir todo eso sin pausa es casi cantar triunfo. Si a eso se le suma que en la ida el resultado fue de 4 a 1, ¿qué más se puede pedir? Pues mesura. En contra, los nervios. Por su parte, el Mallorca B sólo tiene prisa y necesidad, que ya es suficiente para un envite como el de hoy (12.00 horas, Son Bibiloni). Después de demostrar poderío en su Liga recibió un correctivo tan grande en El Malecón que hoy le obliga a cambiar el paso. No hay duda de que el resultado de la ida fue engañoso; los torrelaveguenses protagonizaron la mayor efectividad que se recuerda en Torrelavega: cinco ocasiones y cuatro goles. Esa sensación merodeaba en la concentración, pero de cualquier modo, la ventaja la tiene el club decano de Cantabria.

Pablo Lago quiere que su equipo no traicione lo que ha sido desde que llegó al banquillo de El Malecón. Remarcar las señas de identidad, ser un equipo reconocible, ser el de los últimos meses. Que el control defensivo que les permitió ser campeones se conjugue con esa forma tan vertical de terminar las jugadas. Tampoco es descabellado que aprovechando el resultado, su estilo derive a un equipo más ordenado en busca de una contra que remate la faena. Ni es una locura ni mucho menos algo impensable, aunque está por ver.

Todo apunta a que el plan de partida será el mismo que les ha traído hasta aquí y salvo sorpresas, el once inicial que salte al campo de Son Bibiloni será el formado por Álex Ruiz, en portería; Camus, Cote, Luis Alberto y Camus, en defensa; Rubén Palazuelos, en el centro del campo; en las bandas Vitienes y Fermín; de enganche, Víctor, y en la delantera, Cagigas y Nacho Rodríguez. Sobre Palazuelos radicará una vez más la misión de dirigir al equipo; el cántabro es el faro sobre el que se construye el juego ofensivo y sobre el que pivota el aspecto defensivo. Su enorme experiencia aporta mesura, presencia y esa pausa necesaria con la pelota. Nacho Rodríguez, por su parte, es el gol y ante los posibles espacios que hoy puede dejar el Mallorca B -obligado a atacar más de lo que quisiera-, el pejino puede ser letal. Este es el dibujo que planea por la cabeza de Lago ante lo que puede ser el último partido de la temporada. Los torrelaveguenses quieren incomodar a su rival, preocuparles y que el reloj juegue en su contra, pero tampoco quieren asumir riesgos innecesarios. Ver ayer a James entre la convocatoria del primer equipo del Mallorca rumbo a Miranda de Ebro, donde hoy se jugarán el regreso a Segunda División, les dio una alegría. «Mejor que no esté», reconocía Chalana. El futbolista llamó la atención en El Malecón, no por su color, sino por su velocidad y verticalidad. Fue de lo mejor del repertorio ofrecido por los bermellones en Torrelavega y hoy -parecer ser- que no estará. Buena noticia.

Lago, que tiene a los 18 jugadores disponibles, no cambiará ni la alineación ni su estilo

La seguridad que aporta Álex García bajo palos invita a pensar en que los insulares tendrán que esforzarse para remontar su día gris en Torrelavega. No obstante, el filial mallorquí tiene argumentos suficientes para ser respetado. No ha perdido ni un solo partido en Son Bibiloni, apenas ha recibido cuatro goles y demostró en El Malecón que será raro que tenga dos días malos.

Los de Pepe Gálvez juegan muy vertical, con las líneas muy juntas y abriendo el campo. A su técnico le gusta también incomodar a su rival y hoy no le quedará otra que poner en práctica su estilo antes de verse sorprendido. En Torrelavega tardó media hora en ponerse serio, justo el tiempo que le sirvió a los de Lago para anotar dos goles y llevar el partido a su terreno.

El fútbol es caprichoso, pero la seriedad de la Gimnástica intimida a una Mallorca B, que quizás fue favorito en un inicio, pero que ahora debe ganarse esa vitola. En Palma se vivía ayer una calma tensa, de esas que nadie quiere saltarse. Saben que arrastran tras de sí un historial de penas; encierros en el vestuario de los jugadores, desastres deportivos, deudas, descensos administrativos... Pero también una mala salud de hierro y un sentimiento insobornable que crece en la adversidad. La Gimnástica está a un partido de poner el contador a cero después de tantas lágrimas y eso sólo depende de ser «el equipo que ha sido en los últimos meses», admitió Lago. Ni más ni menos. Tan cerca y tan lejos