Granero volverá a ser central y Juanjo, titular

Regalón y Raúl Domínguez, bajas para el domingo

Las dudas sobre los nombres que ocuparán la defensa de mañana quedaron disipadas en el preciso momento que Paco Regalón saltó ayer al campo de La Albericia para ejercitarse al margen del grupo. El defensa apuró toda la semana para poder ser de la partida, pero finalmente no estará en la lista de hoy. El cordobés no acaba de recuperar la regularidad que sí que tuvo al principio del campeonato debido a que encadena una lesión con otra. «Nunca me había lesionado tanto», lamentó durante estos días. Precisamente su ausencia es la que motivó el movimiento de fichas en el equipo que ensayó Viadero en La Albericia. Su convalecencia obligará a que Borja Granero regrese al puesto de zaguero y no pueda repetir en el centro del campo como ocurrió en Irún (última jornada de 2017).

Regalón se ejercitó con Raúl Domínguez junto al recuperador José Ángel Rodríguez en el campo número 1. A este último aún le restan varias semanas para estar a punto. El cántabro está en la última fase de la recuperación de sus fracturas en los dedos de la mano derecha. La buena noticia fue ver en perfecto estado a Iván Crespo, que durante la semana tan solo había trabajado en el gimnasio. El guardameta parece haber solventado unos problemas en la cadera que hicieron temer su concurso. Crespo participó con normalidad del trabajo y jugó el partidillo.

El cántabro está siendo el futbolista más regular de la plantilla como ya ocurriera el pasado año. Hasta la fecha solamente se ha perdido un partido de Liga, el que el Racing jugó a domicilio ante el Gernika (1-3) y fue por decisión técnica. De nuevo será Adrián Peón el encargado de cubrir cualquier contratiempo del guardameta en Getxo.