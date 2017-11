Fútbol-Racing Noviembre, mes de resurrección Héber Pena pelea el balón durante el enfrentamiento entre el Racing y el Mirandés en El Sardinero. / Daniel Pedriza El Racing suma trece puntos de los quince posibles, el mejor equipo del Grupo II | Aunque «realmente lo único que ha cambiado son los resultados», el equipo ha pasado de estar a punto de destituir a su entrenador a recortar cuatro puntos al líder, el Mirandés MARCOS MENOCAL Santander Martes, 28 noviembre 2017, 07:20

El mes de noviembre ha sido para el Racing su resurrección. Ha pasado de estar completamente cuestionado y su entrenador, Ángel Viadero, con un pie fuera del club a convertir a su equipo en el mejor del Grupo II durante el último mes. Ha sumado cuatro victorias y un empate (el del pasado domingo ante el Tudelano), se ha colocado segundo -empatado con el Sporting de Gijón- a tres puntos del líder, el Mirandés, después de recortarle cuatro puntos. Los resultados son el fiel reflejo de su mejoría y aunque el juego sigue siendo más bien pobre y poco brillante, lo cierto es que la dinámica positiva maquilla cualquier cosa. El Racing ha puesto tierra de por medio con el quinto clasificado -el primer equipo que se queda sin play off- y pese al empate del domingo lo tiene ya a seis puntos. Sigue faltando puntería y acierto, pero en cualquier caso, los verdiblancos no han perdido desde que su entrenador casi hace las maletas y tan solo ha encajado dos goles. Noviembre le ha sentado muy bien. Mejor de lo que muchos hubieran apostado.

Jesús Merino, excapitán del Racing «Antes había ansiedad; Viadero ha sido honesto»

«Se ha mejorado mucho. Al final evidentemente los resultados marcan todo. Me gusta valorar el trabajo independientemente de los resultados. En ese sentido, Viadero ha sido siempre bastante honesto. Sólo han cambiado los resultados. Es lo principal. Antes había ansiedad y cuando no acompañan todo cuesta mucho más, y al encadenar dos partidos seguidos ganando todo se ve mucho más fácil. Lo que importa es el último mes. Dependerá del estado de forma en que se llegue a ese momento, de los rivales que nos toquen, de las lesiones, y del estado anímico. El fútbol es un estado de ánimo».

Javier Roncal, exjugador del Racing «Tan sólo han cambiado los resultados»

«Más allá de los resultados, futbolísticamente la cosa no ha cambiado demasiado. Conozco a Ángel Viadero hace mucho y el trabajo sigue siendo el mismo. Muy bueno. Eso es lo que ha permitido que las cosas hayan cambiado; haber seguido trabajando bien a pesar de los malos resultados. El Racing será el candidato a quedar primero, por encima del Mirandés, y creo que va a sacar una buena diferencia al segundo, cuatro o cinco puntos, porque es un equipo diferente y mejor»

'Tuto' Sañudo', presidente Honorífico del Racing «Se han dado cuenta de que si no corren...»

«Se nota que se van compenetrando un poco más los jugadores y el nivel físico también ha mejorado, aunque no haya llegado al óptimo. Pero cada jornada es mejor. Este domingo se cedió un empate, pero si todos los partidos en casa tienen las mismas ocasiones, la mayor parte de equipos saldrían goleados. Sólo faltaba confianza. Ahora se darán cuenta de que si no corren y disputan los partidos como se debe no son fáciles de sacar adelante. Es una categoría muy traidora y el equipo que menos esperas te pueda dar la sorpresa y ganarte».

Benito Ballent, exjugador del Racing «Había que dar continuidad al proyecto»

«No se ha mejorado mucho, pero sí se acertó con mantener lo que se hacía y en lo que se creía. No está sacando los partidos con mucho brillo, pero sí los está ganando. Sumar cuatro victorias y un empate es un buen bagaje. A nivel de puntos está donde pensábamos que iba a estar, aunque repito que en cuanto a juego existe un margen de mejora. Hay que dar continuidad al proyecto y creo que el Racing terminará arriba; queda toda la segunda vuelta. El equipo tiene buenos jugadores y es un aspirante a todo en esta categoría. La prueba está en que sin estar bien ha sumado y no ha perdido. Tan solo debe mejorar su juego y eso lo hará a partir de ahora».

Javi López, exdefensa del Racing «El equipo necesita reforzarse en invierno»

«El partido ante el Burgos fue un punto de inflexión; superó un trago muy difícil en un momento muy complicado. En el mundo del fútbol un detalle lo cambia todo y en ese momento el Burgos era un equipo de los fuertes y eso le dio al equipo mucha confianza. Después de ahí, aunque los rivales no han exigido mucho, ha encadenado una racha de cuatro victorias consecutivas y sólo cambió la dinámica. Ahora le vienen unos rivales que están arriba en la tabla y perder te descuelga; debe acertar. Eso sí, el Racing necesita reforzarse en el mercado de invierno si quiere afrontar con garantías el play off de ascenso».

Chus Abad, excentrocampista del Racing «El protagonismo de los jóvenes ha sido vital»

«El nivel del Grupo II no es muy alto, en eso creo que tenemos que estar de acuerdo. Lo más importante que ha cambiado en este último mes, desde que se le ganó al Burgos, ha sido el protagonismo que han adquirido los jóvenes. Antes no se confiaba en ellos y ahora sí. El año pasado tampoco tuvieron muchas oportunidades y eso ha hecho que el equipo tenga un plus. Hay futbolistas que tienen mucha hambre e ilusión y le han dado consistencia al equipo. Aún así, es necesario que el club refuerce la plantilla en el mercado de invierno. Es vital que se fiche a dos jugadores con gol para la parte de arriba. El equipo lo necesita porque de una u otra manera al final te juegas la temporada en el play off y aunque lo hagas bien durante la Liga tienes que rematarlo en el play off. En ese corto periodo se necesita gente que no falle y que marque la diferencia».

Juan Carlos García, excapitán del Racing «Lo importante es ganar aunque juegues mal»

«La racha ha sido muy buena, lo más importante es ganar aunque juegues mal. El Racing es un equipo que estará arriba sí o sí; lo peor de todo es acostumbrarse a estar en Segunda B. En mi época bajamos, pero subimos muy rápido y ahora ya lleva tres años seguidos, eso es lo que realmente es malo. Defiendo al entrenador; creo que lo hizo bien y que los resultados eran los que le ponían o le quitaban. Ahora mismo está todo tan estudiado y tan controlado que es muy difícil fallar. Los equipos se conocen a la perfección y sabe cada uno dónde se le puede hacer daño o no. Hay que estar tranquilos y esperar que la Liga vaya sumando partidos y mejorar cada domingo. La clave de esto está en llegar a tope al final. Todos estamos viendo cómo va el Mallorca, pero al final si no lo remata en el play off no sirve de nada».

Juan Manuel Gómez 'Chiri', excentrocampista del Racing «El fútbol son resultados, y el Racing los tiene»

«Realmente no ha pasado nada diferente, simplemente que los resultados han cambiado y ahora se gana. El fútbol tiene estas cosas; nos guste o no nos guste, esto está montado de esta manera y los equipos cuando ganan parecen mejores aunque jueguen a lo mismo que antes. No hay más que ver las crónicas de los distintos equipos; si se gana, todo sale bien y si se pierde todo mal. El Racing hacía las cosas de una manera, pero faltaba gol y no se terminaba de convencer. Ahora el juego no ha variado mucho, pero sí se han conseguido cuatro triunfos seguidos y un empate. El Racing siempre está obligado a ganar, en cualquier campo, y mientras lo haga todo va bien. Eso es seguro».