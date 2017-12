Revilla pide el voto para Iceta, «la única solución frente al independentismo iluminado» Revilla brinda con Iceta por la victoria del socialista en las elecciones catalanas de este jueves. / EFE El presidente de Cantabria acompaña al candidato socialista el último día de campaña en L'Hospitalet de Llobregat | «Hoy me han pedido 500 fotos y todo el mundo me ha dicho 'bienvenido a Cataluña, le queremos'» DM . Santander Martes, 19 diciembre 2017, 22:10

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha apoyado este martes en Cataluña al candidato del PSC, Miquel Iceta, y ha pedido el voto para él al ser la «solución» frente al independentismo «iluminado» y la «dejación» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En el último día de campaña, Revilla ha acudido a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para acompañar a Iceta, con quien ha compartido una merienda, junto a la alcaldesa de la ciudad Núria Marín y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

Además, Revilla ha obsequiado a Iceta con una postal con una viñeta realizada por él mismo, en la que se le observa rodeado de todas las banderas de las comunidades autónomas, «abrazando a toda España» y en unas «navidades de convivencia» con motivo del «año jubilar lebaniego», ha explicado el propio presidente.

«Me duele que Cataluña haya entrado en esta dinámica tan perversa, por un Gobierno de España que no entiende a Cataluña y unos iluminados que han llevado a Cataluña a esta situación. Y quien creo que puede romper esa dinámica que nos lleva a todos al suicidio es un hombre como Iceta. A mis 75 años me siento en la obligación moral de no callar ante este problema», ha señalado Revilla.

Revilla -que ha admitido que es la primera vez que pide el voto para alguien que no sea él mismo a pesar de que lo hizo para José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez-, ha considerado que ahora debe hacerlo para Iceta «por un deber personal y cívico».

Revilla e Iceta en L'Hospitalet de Llobregat. / EFE

«Apoyo a un hombre honrado y con buenas ideas para salir del callejón sin salida al que llevan los dos extremos», ha apuntado. «Un hombre que creo que puede ser la solución en mitad de la polarización de la política llevada casi a niveles del fútbol».

Y es que ha dicho sentirse «muy preocupado» por la situación en Cataluña. «Me siento profundamente amante de esta tierra y de España. Y conozco a este hombre, es un hombre honrado, sin una tacha de ningún tipo y una trayectoria de amor a su tierra, de entender el problema y de sentirse parte de una cosa mayor que es España».

El dirigente cántabro ha dicho que «jamás jamás» ha recibido ningún «reproche» por parte de un catalán y que incluso hoy: «me han pedido 500 fotos y todo el mundo me ha dicho 'bienvenido a Cataluña, le queremos'», y ha criticado a quienes aseguran que «en Cataluña se les desprecia o insulta».

«Entiendo los problemas de Cataluña. El problema de España es que muchos no entienden que España es plural», ha opinado, y ha cargado en este sentido contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su «dejación absoluta del entendimiento de lo que es una España plural» y que considera que «perder Cataluña le da votos en el resto de España».

Pero también ha reprochado a los dirigentes independentistas que hayan «vulnerado las leyes»: «Las leyes hay que cambiarlas y, sino, cumplirlas cuando has jurado fidelidad a la Constitución».