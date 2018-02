Castro solicita que el Coso Blanco sea Fiesta de Interés Turístico Nacional DM El Pleno acordó ayer trasladar al Gobierno regional el expediente de petición de declaración para que lo informe favorablemente y lo remita al Ministerio ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 28 febrero 2018, 07:51

El Pleno de la Corporación Municipal de Castro Urdiales aprobó ayer por unanimidad solicitar que el Coso Blanco se declare Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que este periódico descubriera en julio del año pasado que esta fiesta y otras cinco de Cantabria no poseían dicho reconocimiento como así creían hasta ahora tanto los ayuntamientos afectados como el Gobierno regional, que difunde este tipo de fiestas y las apoya a través de una subvención anual.

Nueve meses después de que el Ministerio de Turismo confirmara que el Coso Blanco no ostentaba el título de Interés Turístico Nacional -en 1965, el concurso de carrozas de Castro fue reconocido como 'Fiesta de Interés Turístico', título de rango inferior al 'Nacional' a partir de 1979 y que quedó derogado en 1987-, el Pleno acordó solicitar al Gobierno de Cantabria que informe favorablemente el expediente elaborado por el Ayuntamiento en el que justifica este reconocimiento. Una vez que otorgue ese visto bueno, el Ejecutivo regional tendrá que remitir la solicitud a la Secretaria de Estado de Turismo para que proceda a su declaración.

Hay que recordar que el descubrimiento de que esta fiesta no tuviese el título que todo el mundo creía, así como otras cinco fiestas de la región, pilló por sorpresa tanto a los responsables políticos de dichos municipios como a los representantes de la Consejería de Turismo. «Este problema viene derivado de toda la burocracia de las transferencias, de lo que antes se gestionaba desde el Ministerio y luego desde las comunidades. El Ministerio tiene interés en reparar este daño administrativo, va a ser una tramitación para reparar ese error burocrático. Lo que es la valoración y consideración a nivel popular la tienen y no la van a perder, ni para nosotros ni para los vecinos y turistas que lo viven y los disfrutan», señaló «sorprendida» la directora general de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Bartolomé, tras conocer la noticia y mantener un encuentro con los representantes de los seis ayuntamientos afectados.

PP y PSOE critican que no haya «consenso» a la hora de organizar el próximo concurso

Bartolomé detalló en aquella comparecencia que las seis fiestas afectadas están declaradas de Interés Turístico Regional, por decreto de 1993, por lo que «tienen la suficiente antigüedad» para gestionar y solicitar la declaración de «Interés Turístico Nacional», lo cual se va a hacer para «conseguirlo con la mayor celeridad posible». «Estamos de acuerdo en que los seis ayuntamiento van a presentarnos toda la documentación que se necesita y la solicitud para que nosotros la podamos tramitar ante el Ministerio, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo con la mayor celeridad posible y conseguirlo, de manera que estas fiestas recuperen el carácter de 'interés nacional' como así lo hemos venido considerando durante todo este tiempo», dijo la directora general de Turismo.

Revitalizar la fiesta

Tras anunciar ayer que darían su visto bueno a la petición, los grupos de la oposición se mostraron preocupados por la situación en la que se encuentra la organización de la próxima edición de esta fiesta. Desde la filas del PP, la portavoz Ana Urrestarazu, señaló que la solicitud de este reconocimiento no va en paralelo con la realidad de la fiesta, «cuya pasada edición fue la peor que se recuerda». Es por eso que la edil popular consideró que hay que «revitalizar» este evento y que para conseguirlo no solo basta con cambiar la fecha. «Para revitalizar el Coso Blanco es necesario un acuerdo entre carrocistas, comerciantes, hosteleros, partidos». «Me preocupa que este año hasta vaya a celebrarse el Coso Blanco porque faltan cuatro meses y los carrocistas no tiene claro si va a participar, teniendo en cuenta que hay un borrador de bases y otro borrador de locales».

Urrestarazu no ve que haya mucha intención, por parte del equipo de gobierno de CastroVerde, de «revitalizar el Coso Blanco, para lo que hace falta dinero y que sea un atractivo». «A Fitur no se llevó el Coso Blanco y en alguna tertulia he escuchado al concejal de Hacienda decir que para que queremos que venga más gente a Castro». «Con una mano estamos pidiendo que se declara el Coso de Interés Nacional y con otra no vamos a hacer nada para revitalizarlo».

Desde el PSOE, el edil José Sámano también criticó «las formas» con las que está gestionando el equipo de gobierno esta fiesta. «No se nos ha trasladado ese borrador del Coso Blanco y nos hemos enterado por los medios de comunicación del cambio de fecha. Lo cierto es que no hay consenso social». Ante estas críticas, el concejal de Festejos, Humberto Bilbao, anuncio que «está próxima semana convocará una comisión para abordar todo lo relacionado con el próximo Coso Blanco».

Por otro lado, el Pleno aprobó el proyecto de urbanización en Riomar, que permitirá unir el barrio de Cotolino con Chichapapa, y trasladar a la Fiscalía el expediente sancionador abierto contra la empresa Martínez de Quel, situada en el Polígono de Vallegón (Sámano), por unas obras de desmonte y movimiento de tierras, que, según el Ayuntamiento, no cuentan con la licencia de obras y que se han llevado a cabo en terreno rústico de especial protección de la Junta Vecinal de Sámano.