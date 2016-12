Coated Solutions saca su acero a relucir

Son los agravios comparativos que hacen para quitarse culpas, así es esta democracia la más parcial-injusta, además funciona eso mas con nuestro dinero que con el que pone la empresa, y veremos lo que dura el chanchullo con los chinos, hasta la maquinaria traen de la "mala China comunista", claro cogen el comunismo bueno, pues van allí como pedigüeños a iglesia rezando inversiones o negocios el PP, pues allí ejecutando más de mil personas, igual USA, se respetan los derechos humanos, ninguna en Cuba pero esta no los cumple para Aznar, así se escribe la engañadora historia, si Franco resucita muere de repente viendo a lo suyos...

Me pregunto quién cobra el metro cuadrado de suelo en zona marítima, es decir, en mitad de la bahía. ...y a cuanto.

BUENA PREGUNTA ,,,,pero no esperes que alguien te lo vaya a decir , estas cosas no interesan

Se empecinaron en instalarse aquí y lo han conseguido a pesar de las numerosas travas con que se han encontrado. BIEEEEEEN. Ya se que al aficionado comentarista ANTILABARISTA (y antitodo lo que sea bueno para cantabria), ese que se hace llamar EL MIRADOR, esta noticia le recomerá las entrañas, pero a las personas de bien nos alegra inmensamente. La pena es que no sean miles de puestos de trabajo y bien pagados, que buena falta nos hacen.

Poquísimo y que me dure

Esto es propaganda para vendernos que esto lo ha hecho iñigo, nos quieren vender que es un buen ministro cuando hasta ahora no ha hecho nada solo proyectos y promesas, como nos vendian que fue buen alcalde cuando fue pesimo, PGOU, deuda, Menbdicoague y otras mas cosas lo atestiguan, . Que le daban mayoria absoluta, no me hagas reir en Santander consigue mayoria absoluta cualquier persona animal o cosa que el PP presente como cabeza de lista.

Pero a Revilla al pie de foto ni le nombran u a Iñigo en primera plana. Bravo, lo habeis conseguido, porque asi de ingenuos, por no decir otra cosa peoer, nos considera esta gente.