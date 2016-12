El Ayuntamiento de Santander minimiza el informe sobre contaminación

«No sé muy bien con qué criterio se ha confeccionado la lista de las ciudades con mayores problemas de contaminación en España. Probablemente habrá alguna que tenga cifras preocupantes, pero desde luego que no es nuestro caso. Esta ciudad no tiene ese problema». La contundencia con la que el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, José Ignacio Quirós, respondió a la llamada de atención del Defensor del Pueblo para frenar la polución en la capital cántabra, estuvo a la altura de la sorpresa que produjo encontrar a la ciudad en ese ranking de las 14 urbes más contaminadas de España.

«Los datos son los datos, y lo que no se puede rebatir es que Santander no ha tenido ningún episodio de emergencia por contaminación atmosférica perjudicial para la salud en los últimos años», zanja el concejal. «Es una cosa lógica por otro lado, porque no se pueden comparar ciudades como Madrid o Barcelona con la nuestra. Ni nuestro tráfico es el de ellos ni las condiciones geográficas son las mismas», asegura Quirós.

Los niveles de contaminantes no mantienen una homogeneidad a lo largo del año. En las dos ubicaciones que miden la calidad del aire en la capital cántabra –localizadas en la estación de autobuses y en la calle Tetuán–, se registran muy de cuando en cuando algunos picos de concentraciones nocivas de partículas y gases: «Pero son casos muy localizados. Además, suele coincidir con días de verano, con intenso tráfico y una atmósfera cálida muy cargada. Esos picos son pocos, y en cualquier caso nunca llegan a alcanzar los niveles de alarma», asegura Jesús García, director del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).

Las condiciones meteorológicas propias de la urbe mejoran las cosas en este sentido. El clima húmedo, cercano al mar, facilita en gran medida la disminución de las partículas en suspensión. «Por tanto no existe problema en este sentido. Ahora bien, eso no significa que desde el ayuntamiento no nos preocupe que en un futuro pueda haber problemas con eso. Por eso trabajamos desde hace tiempo en múltiples medidas para atajar la polución, y estar alejados de lo que estamos viendo en Madrid estos días», matiza el concejal de Santander. «Hablo de los planes de movilidad sostenibles para fomentar el uso del transporte público y la bicicleta, del estudio de eficiencia energética de alumbrado público y de centros municipales, como colegios. Las medidas para alcanzar el equilibrio cero de carbono en Santander y otras tantas que nos ocupan», zanja.