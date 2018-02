La alcaldesa convoca a siete asociaciones de vecinos «para buscar mejoras» al MetroTUS Javier Cotera El Ayuntamiento organiza reuniones entre afectados del extrarradio y técnicos de la Universidad. Hoy están citados los residentes de Monte y, el jueves, los de Peñacastillo VIOLETA SANTIAGO Santander Martes, 13 febrero 2018, 07:28

Las protestas generadas por los cambios introducidos por el MetroTUS en el extrarradio de la ciudad -y que amenazan con extenderse y desbocarse- han obligado al Ayuntamiento a convocar reuniones con siete asociaciones de vecinos para estudiar con ellos los «desajustes» que se están produciendo y valorar posibles soluciones. Así lo anunció ayer la alcaldesa Gema Igual, que aseguró que «entiende las quejas» y que se está «trabajando para mejorar en todo lo posible».

Los vecinos de Monte serán los primeros en pasar por la Escuela de Caminos, donde serán atendidos tanto por los técnicos de la Universidad de Cantabria (UC) que han diseñado la nueva red de transporte público como por los de la empresa pública TUS. Irán hoy, martes. El próximo jueves la Asociación El Castillo-Ateca, además, tiene previsto un encuentro vecinal para recoger opiniones sobre los nuevos trayectos, señaló Javier Martínez, presidente de la organización.

Las otras asociaciones convocadas son las de Cueto, Peñacastillo, Primero de Mayo, Campogiro, Nueva Montaña y San Román. A todos sus responsables se les llamó ayer desde el Consistorio para fijar una fecha «inmediata» y se les pidió que asistan en grupos máximos de 15 personas. Pasado mañana, jueves, acudirán a la cita los vecinos de Peñacastillo, aunque sólo lo harán representantes de dos de las tres asociaciones que se unieron el pasado viernes en una asamblea. La idea es reclamar que se revierta la situación y que se dejen «como estaban» las líneas 3 y 13 que cubren esta zona.

«Sigo confiando en los beneficios que el sistema supone para la movilidad en Santander» «Vuelvo a pedir tiempo y colaboración para que la reorganización de las líneas dé resultados» Gema Igual, Alcaldesa de Santander

En principio, se habían unido a esta petición las agrupaciones Virgen de Loreto, de Peñacastillo; Primero de Mayo y San Joaquín, de Campogiro. Pero Primero de Mayo se ha descolgado de la plataforma común y, a partir de ahora, irá por su cuenta, informó Esteban Rebolledo, portavoz elegido para la defensa del objetivo común. El colectivo que promueve la campaña 'Al centro sin transbordos' irá a un reunión que considera «técnica» pero advierte que espera una «respuesta política» a su demanda porque los cambios en las líneas «han sido una decisión política» y se van a mantener en sus trece porque la petición no puede ser más clara: Peñacastillo no quiere tener que transbordar en el intercambiador de Valdecilla.

Así, Rebolledo indicó que la plataforma no se saldrá del guión marcado por más de 200 vecinos el viernes «hasta que otra asamblea nos lo diga. Los usuarios quieren que se recuperen los trayectos anteriores y no nos vamos a mover de ahí», avanzó el portavoz.

Cueto, asamblea el viernes

Por su parte, la asociación de Cueto hará al revés que la de Monte: mantiene para este viernes que viene (día 16) la reunión que había convocado para tratar las modificaciones y sólo después se entrevistará con los técnicos de la UC. Será a partir del día 20, martes, y llevará todas las sugerencias de los afectados de la zona, «que ya se sabe de antemano que son muchas», apuntó Santiago Sierra, presidente del colectivo. La asociación de Nueva Montaña acudirá a la cita «aunque en la zona no hay quejas», afirmó María Eugenia Fernández, su presidenta.

La alcaldesa declaró al hacer pública esta ronda de contactos que su equipo «sigue confiando en los beneficios que el sistema supone para la movilidad en Santander». También está segura de que «contará con la confianza de los ciudadanos» y que servirá para cumplir el objetivo de «incrementar progresivamente el uso del transporte público».

Al tiempo, recordó que para abordar este importante cambio, el Ayuntamiento «se ha puesto en manos de expertos de reconocido prestigio internacional», como son los miembros del Grupo de Ingeniería del Transporte de la Universidad de Cantabria, que revisarán y «tratarán de ajustar» las cuestiones que les vayan llegando de los vecinos y del comité de empresa del TUS. «Somos conscientes de que la adaptación llevará un tiempo para todos y nuestra intención es lograr un funcionamiento óptimo», insistió Igual que, una vez más, pidió a los santanderinos «tiempo y colaboración» para que esta reorganización «dé los resultados esperados». El comité de empresa también ha sido consultado por el equipo de gobierno local.

Gema Igual apuntó que ayer mismo se habían introducido mejoras en la línea 3, de manera que se cumplirán los ciclos de llegada al intercambiador de Valdecilla tal como estaban planificados.

Pero Esteban Rebolledo, el representante de los vecinos de Peñacastillo, indicó que la adaptación realizada no tiene nada que ver con la demanda vecinal que está en marcha. «Han hecho un ajuste laboral porque hasta ahora no se cumplía con los descansos establecidos para los conductores y lo que han hecho ha sido añadir un autobús para que se respeten esos ciclos. Pero es algo interno que no tiene repercusión sobre nuestra petición».