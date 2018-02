Al Ayuntamiento le llueven las mociones de la oposición contra el MetroTUS DM PRC, PSOE, Vielva e IU registran escritos en los que critican el «caos», piden la vuelta al sistema anterior y que se abra un proceso real de participación PILAR CHATO Santander Martes, 20 febrero 2018, 09:20

El MetroTUS pone de acuerdo a toda la oposición en el Ayuntamiento de Santander que recibe una avalancha de mociones que piden no solo la revisión del sistema sino la vuelta al anterior hasta que se abra un verdadero proceso de diálogo con los usuarios. PSOE y PRC pedirán en el pleno del próximo jueves la paralización del nuevo sistema de transporte municipal, el MetroTUS, y la vuelta al sistema anterior y que, a partir de ese modelo, se estudien mejoras en el servicio, el refuerzo del personal y una eventual reordenación de frecuencias y líneas, con la participación de usuarios, trabajadores del TUS, asociaciones vecinales y colectivos afectados. A su propuesta para el pleno se suma la moción registrada hoy por la concejala no adscrita, Cora Vielva, que también pide la vuelta al sistema anterior, nuevos vehículos para reforzar algunas líneas y diálogo con los ciudadanos. El concejal de IU, Miguel Saro, también llevará al pleno una moción en la que instará al equipo de Gobierno (PP) a «negociar de verdad» con los usuarios tras la «crisis» abierta con la entrada en servicio del MetroTUS y la reordenación de líneas.

Hoy también el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha pedido al Ayuntamiento que «de marcha atrás» y abra un proceso real de participación.

Para PSOE y PRC «ya es hora» de que el PP reconozca que «ha tirado 7 millones a la basura» y que deje de «perjudicar a miles de santanderinos». Sus portavoces, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila califican de «fracaso absoluto» el nuevo sistema de transporte «impuesto unilateralmente por el PP y que ahora sufren miles de santanderinos cada día». Casares habla de «caos generalizado» en el autobús y en el tráfico de la ciudad y lamenta que el MetroTUS «ni mejora las frecuencias, ni mejora la conexión del centro con los barrios periféricos, ni vertebra la ciudad en torno a una apuesta integral de movilidad».

A juicio de Fuentes-Pila, el fracaso del sistema es claro y la crítica «unánime y rotunda». «Han tirado siete millones de euros y han convertido la movilidad en un caos, en una carrera de obstáculos», lamenta. El portavoz regionalista recuerda que su formación «alertó en numerosas ocasiones» de que el sistema traería consigo una reducción de líneas y frecuencias, además de los transbordos, pese a que el equipo de gobierno «ocultase la realidad del modelo», apunta.

Para Fuentes-Pila ha llegado el momento de asumir que esos siete millones ya se han perdido, «ya los ha perdido el PP», y de apostar por «dejar de perjudicar a los usuarios del TUS».

Para la concejala no adscrita Cora Vielva, «el nuevo sistema ocasiona múltiples inconvenientes a sus usuarios, con encarecimiento del trayecto, transbordos y esperas innecesarias a la intemperie, ausencia de trayectos y paradas que existían anteriormente, aumento del tiempo de trayecto y disminución de las frecuencias».

Roberto Martínez, de la sección sindical de CCOO Cantabria en el TUS, afirma que los 19 días de funcionamiento han dejado claro que «el sistema no funciona. Y no funciona, porque tal y como denunciamos, ni se consultó con la plantilla ni con los vecinos». Por ello, los trabajadores de CCOO creen que es hora de que el Ayuntamiento «dé marcha atrás, vuelva a la situación previa al 1 de febrero y abra un proceso de consulta y participación real con todos los sectores implicados». Es decir, con conductores, vecinos y todos aquellos colectivos, como el de estudiantes universitarios, que han mostrado su descontento con el MetroTUS. «Estamos a tiempo de que la inversión no se pierda y de que la ciudad tenga un sistema razonable y útil antes de que llegue la temporada de verano, cuando todo se puede complicar mucho más», concluye Roberto Martínez.