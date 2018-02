Peñacastillo mantendrá las protestas contra el MetroTUS al no obtener compromisos municipales A la reunión acudieron representantes de tres asociaciones de vecinos de Peñacastillo y algunos usuarios muy molestos con los cambios introducidos. :: roberto ruiz / Roberto Ruiz El concejal de Movilidad dijo a los vecinos que no cierra la puerta a sus sugerencias, pero los usuarios se mantienen en sus trece: quieren una línea de autobús sin transbordo VIOLETA SANTIAGO Santander Viernes, 16 febrero 2018, 07:17

Los vecinos de Peñacastillo salieron ayer «decepcionados» de la reunión que mantuvieron con los responsables del MetroTUS (Ayuntamiento, Universidad de Cantabria y la propia empresa TUS) pese a que el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, José Ignacio Quirós, no cierra la puerta «a seguir recibiendo sugerencias y a estudiar» los problemas planteados durante casi dos horas por los representantes de la citada zona de Santander. Los residentes en Peñacastillo no se movieron ayer ni un milímetro de su reivindicación: quieren que se retome de la misma forma en que estaba la línea 3, que conectaba Ojáiz con el centro de la ciudad sin transbordos.

Esto pone al Ayuntamiento, a la UC y al TUS en un brete, porque si les dieran lo que piden, tendrían que hacerlo con todos los demás barrios que protestan, que son varios. Quirós se empleó a fondo en explicar que martes y miércoles se han hecho mediciones de tiempos de recorrido en los dos sentidos y se ha concluido que solo se han tardado 3.28 minutos de media en los transbordos. Al concejal le parece muy a tener en cuenta, «toda vez que de Ojáiz a Valdecilla se tarda lo mismo que antes, en el intercambiador la espera ha sido de poco más de tres minutos y, quien coge luego la línea Central, puede recuperar parte de esos tres minutos en su trayecto, ya que la Central está yendo más rápida». Además, desde el intercambiador de Valdecilla, los usuarios tienen a su disposición destinos que nunca antes habían tenido (Pctcán o el Barrio Pesquero).

Pero los datos no convencieron «nada» a los asistentes al encuentro en la Escuela de Caminos. La experiencia dice a varios de ellos que, desde el día 1 en que entró en vigor el nuevo sistema de movilidad en autobús público «no se tarda lo mismo». Lo dijo bien clarito una de las afectadas: ella antes se subía al bus en Camarreal a las 08.33 y se bajaba en Correos a las 08.54. Durante 25 años ha utilizado este sistema para ir a su trabajo. Ahora, si no quiere llegar tarde, debe coger el autobús que pasa a las 8.20, lo que supone salir de casa 14 minutos antes.

Para el colectivo (acudieron a la cita tres asociaciones de vecinos, aunque una de ellas se ha descolgado de la reclamación conjunta), este tipo de ejemplo habla «de una pérdida mayúscula de calidad de vida» y de «un retroceso tanto para la gente mayor como para los trabajadores y trabajadoras (porque muchas son mujeres) que van al centro». Por este motivo hace justo una semana lanzaron una campaña bajo el lema 'De Peñacastillo, al centro sin transbordo', para la que están recogiendo firmas.

Y, de momento, no se mueven. Ni le dan un voto de confianza al Ayuntamiento, porque ayer se fueron del encuentro con la sensación de que «esto va a ser muy lento», afirmó Esteban Rebolledo, el portavoz elegido para ponerse al frente de la petición. «Y nosotros urgimos», apostilló Ricardo Mora, presidente de la Asociación de Vecinos San Joaquín de Campogiro, que comparte la sospecha de que les quieren «dar largas» para que el conflicto se disuelva solo.

Quirós reconoció que los primeros días fracasó la conexión de la línea 3 con el intercambiador. Pero también sostuvo que el problema fue muy evidente desde el principio y que se solucionó este lunes, lo que ha supuesto medias de espera en el intercambiador incluso menores a las previstas. «A día de hoy, ese desajuste está solventado», defendió. Como positivo, recalcó que pasa un autobús desde Ojaiz cada 15 minutos y no cada 20, como hasta ahora. «Entiendo todas las quejas iniciales», apuntó el edil «aunque se ha corregido lo que estaba mal y el perjuicio que pudieran tener no justifica el enconamiento, porque los vecinos tienen actualmente posibilidades de desplazamiento fáciles a otros sitios que antes no tenían».

El edil popular añadió que a la Universidad, al TUS y al Ayuntamiento le gustaría «que el sistema se mantuviera como lo hemos implantado» si bien se declaró «abierto a seguir pulsando la opinión» de los usuarios y a «seguir haciendo ajustes» para que todo marche como se esperaba sobre el papel.

La próxima reunión tendrá lugar el lunes, con los vecinos de San Román. El martes están convocados los usuarios de Cueto. Queda por fijar la cita con la asociación vecinal de Nueva Montaña.