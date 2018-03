Revilla: «La obra de los espigones no me gusta nada, es de mucho impacto» Roberto Ruiz La Consejería de Medio Rural ha defendido su actuación en los diques y lamenta que el Ministerio eligiera el proyecto «con mayor impacto paisajístico» DM . Santander Miércoles, 21 marzo 2018, 15:27

Ayer fueron el PSOE y el PRC los que se manifestaron en contra de los polémicos espigones de La Magdalena, y hoy le ha tocado el turno al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. «La obra no me gusta nada, es de mucho impacto». Así de claro se ha mostrado el dirigente regionalista, que ha aprovechado para afirmar que su partido no ha dado «bandazos» en su postura sobre las obras, en relación a la retirada del recurso que en su día presentaron contra el proyecto.

«La obra que se está haciendo, a mí personalmente, que la he ido a ver varias veces, no me gusta nada, es de mucho impacto y eso es lo que hemos dicho, nada más», ha insistido Revilla después de que sus portavoces en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Santander exigieran ayer la paralización de las obras.

También se ha pronunciado sobre el asunto la consejería de Medio Rural, dirigida por el regionalista Jesús Oria, quien ha defendido su actuación en el proyecto y ha recordado que su gestión se ha «ceñido» a sus competencias en esta actuación. Ahora bien, desde la Consejería apuntan a un informe, del Servicio de Urbanismo de Santander y recogido en la valoración de impacto ambiental de esta iniciativa, que concluye que la alternativa que se está ejecutando (y cuya paralización piden colectivos sociales y partidos políticos) se ha elegido en función del coste económico, de modo que la misma «ignora o infravalora» el impacto paisajístico, hasta el punto de que ha resultado ser «la alternativa de mayor impacto paisajístico, según el propio estudio de impacto ambiental».

El presidente ha rechazado las críticas que han hecho partidos como IU y el PP a las iniciativas que va a presentar el PRC en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Santander para pedir la paralización inmediata de la obra. IU y el Partido Popular creen que la actitud de los regionalistas es «cínica» y «esperpéntica», porque en 2017 el Ejecutivo PRC-PSOE retiró el recurso que había presentado contra el proyecto de estabilización de playas de La Magdalena y Los Peligros.

A lo que Revilla ha respondido hoy que el Gobierno retiró ese recurso ante la Audiencia Nacional cuando el Ministerio de Medio Ambiente presentó el informe ambiental que avalaba el proyecto: «En un momento determinado el Ministerio presenta un proyecto para hacer unos espigones en La Magdalena y la Consejería de Medio Rural advierte de que afecta a una zona que se llama LIC (Lugar de Interés Comunitario). Tienen que presentar un informe de impacto ambiental, cosa que no viene en el proyecto, y entonces el Gobierno de Cantabria hace un recurso ante la Audiencia Nacional».

«Lo que hace un Gobierno sensato es retirar el recurso porque se ha cumplido la condición que antes no se cumplía» miguel ángel revilla | presidente de cantabria

Revilla ha añadido que después, tras el diálogo entre el Ministerio y el Ejecutivo regional, finalmente se presentó ese informe necesario y «lo que hace un Gobierno sensato es retirar el recurso porque se ha cumplido la condición que antes no se cumplía».

«Mutilación» del paisaje

Por su parte, Podemos ha exigido también la inmediata paralización de los espigones y ha registrado en el Parlamento de Cantabria una proposición de Ley para instar al Gobierno nacional a que paralice el proyecto. Además, el partido morado exige la retirada de las escolleras y que la zona recobre su estado inicial.

«Este proyecto no sólo va a suponer la mutilación del icónico paisaje de la bahía si no también el emparedamiento de la emblemática playa de La Magdalena sin necesidad alguna, puesto que existen informes y opiniones avaladas por expertos que así lo manifiestan», ha señalado el diputado José Ramón Blanco.

Además, desde Podemos se critica que las obras se están realizado sin haber contado con la población, con una nula participación: «Lo único que ha habido es una especie de acto propagandístico o un sucedáneo de la que debe ser la participación real y efectiva, al no reunir las condiciones necesarias deseables en un proyecto que va a ocasionar una transformación muy significativa en un paisaje emblemático y relevante de la ciudad», indica.

Otra de las críticas ha llegado hoy de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander. La organizació ha mostrado su apoyo a los colectivos sociales, grupos políticos y ciudadanos que piden la paralización de las obras de los espigones de La Magdalena y han asegurado que este nuevo «problema» tiene «el mismo padre»que el de la senda entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar y que, a su juicio, es la Demarcación de Costas de Cantabria y su responsable, José Antonio Osorio.

Para la asamblea, según ha señalado en un comunicado, la actuación de los espigones para la estabilización de las playas de Bikinis, La Magdalena y Peligros ha vuelto a provocar movilizaciones sociales porque, al igual que la senda costera, daña uno de los lugares «con mayor interés paisajístico del municipio». «La actuación supone un grave impacto paisajístico, una afección a la dinámica costera difícilmente predecible y, en cualquier caso, una degradación de este paraje», señalan.