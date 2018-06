Santander aprueba el convenio para abrir el museo asociado al Reina Sofía en el Banco de España La alcaldesa de Santander, Gema Igual, junto a la concejala de Cultura, Miriam Díaz, este martes. / Javier Cotera La alcaldesa, Gema Igual, entiende que la firma, prevista para el próximo día 11, pueda aplazarse unos días debido a las actuales circunstancias del Gobierno central, pero ha subrayado que ese retraso «no puede ir más allá del mes de junio» DM . Santander Martes, 5 junio 2018, 18:43

La moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy ha puesto el país patas arriba, y ahora en las ciudades gobernadas por el Partido Popular -caso de Santander- esperan que todo lo acordado con el Gobierno de Rajoy no se convierta en humo. Así lo espera Gema Igual, que ya tenía fijado el 11 de junio como la fecha en la que se iba a firmar, por fin, el convenio con el Gobierno de España y el Museo Reina Sofía. La alcaldesa de Santander entiende que las actuales circunstancias retrasen unos días la fecha acordada, pero «ese retraso no puede ir más allá del mes de junio». El Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy el convenio para crear en la ciudad el futuro museo asociado al Reina Sofía, el último paso que quedaba para la firma del acuerdo, según ha anunciado este martes la alcaldesa, Gema Igual, quien espera que el cambio de Gobierno no la retrase y se produzca este mismo mes.

Según Igual, loque no va aceptar el Ayuntamiento de Santander es que se aplace «sine die», porque el acuerdo está ya «mirado y aprobado» y además «no le va a costar dinero» al Gobierno de España.

«Ese once, igual no es el once y es otra fecha, pero entiendo que en el mes de junio tenga que firmarse porque es el compromiso adquirido con los santanderinos y es lo lógico. No entendería otra cosa y además confío en que va a ser así, sinceramente», ha afirmado en rueda de prensa, pero advierte de que si tratan de pararlos, no sólo tendrán que «explicar las razones», sino que se encontrarán con una «oposición radical» por parte del Ayuntamiento.

Abrirá en dos o tres años

La firma del convenio será el punto de partida para que en 2021 o 2022, según el cronograma que manejan las instituciones implicadas, abra sus puertas en la antigua sede del Banco de España el primer centro asociado del Museo Reina Sofía, que albergará el Archivo Lafuente, la colección privada que ha sido el germen de este proyecto.

Además de los fondos del archivo Lafuente, de gran interés para los investigadores, el futuro museo contará con una exposición permanente y exhibirá exposiciones temporales de la mano del Reina Sofía.

La alcaldesa ha subrayado la gran importancia de que Santander cuente con un museo que llevará la marca del Reina Sofía, «un verdadero referente internacional» y el más visitado de España. En 2017 recibió 3,8 millones de visitantes, un millón más que el Prado.

El «valioso» archivo de José María Lafuente

Además en el Banco de España se mostrarán al público los fondos que el coleccionista privado José María Lafuente cedió al museo mediante un acuerdo, un archivo «muy valioso y muy diverso» que reúne 120.000 documentos, ha destacado.

Según Igual, el futuro museo tendrá un «efecto multiplicador» ya que se une a una oferta cultural a la que también se sumarán las colecciones Enaire y la del Santander, tras la remodelación de las naves de Gamazo y de la sede social del banco.

Con la aprobación del convenio en la Junta de Gobierno Local el acuerdo culmina los trámites necesarios para poder firmar el acuerdo con el Reina Sofía y el Ministerio de Cultura, después de superar «muchas dificultades», según la alcaldesa, quien cree que ha habido «muchas piedras en el camino».

Así ha recordado que el Gobierno de Cantabria se descolgó del proyecto, en su opinión por «falta de voluntad política» y el Ayuntamiento decidió hacerse cargo en solitario de un desembolso de diez millones de euros.

La cesión del Banco de España, «muy avanzada»

El Ayuntamiento ya ha encargado el plan director que deberá marcar los contenidos del museo y cómo se van a distribuir en las salas del museo, que será de competencia municipal.

La cesión del edificio del Banco de España está «muy avanzada» y otro de los pasos que se dará más adelante es la firma de un acuerdo de gestión con el Reina Sofía, que cede su marca.

La alcaldesa ha subrayado que Santander no va a renunciar a ninguna de las inversiones que ya han sido anunciadas para la ciudad y que su deber es defender los intereses de los santanderinos y exigirlas.

Igual ha advertido de que si el nuevo Gobierno da marcha atrás en algunos de esos proyectos, se va a encontrar «con la oposición radical» del Ayuntamiento.