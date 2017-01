El mercadillo navideño de Torrelavega fracasa en su nueva ubicación de La Llama

El traslado del tradicional mercadillo navideño de Torrelavega desde los soportales de la Plaza Mayor a la Plaza de la Llama no ha salido bien. No se han cumplido las expectativas y los comerciantes están molestos. A falta de hacer un balance final, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, reconoce que los resultados «no han sido los esperados» y se ha comprometido a «buscar un formato más atractivo", a través del consenso con todos los grupos políticos.

El mercadillo se denominó en esta ocasión ‘Feria de Navidad’, fue inaugurado por el regidor el 5 de diciembre y permanecerá abierto hasta el próximo domingo. Consta de una veintena de casetas de madera, bajo una carpa de 350 metros cuadrados, en las que se venden productos de artesanía, joyería, bisutería, complementos, restauración, productos autóctonos, juguetería artesanal... También cuenta con un área infantil con hinchables.

«Aunque esta semana es la mejor para las ventas –explica Cruz Viadero, tenemos que ser humildes y reconocer que los resultados no han sido los esperados. Se ha trabajado con ilusión, con ganas de mejorar, pero no se han cumplido las expectativas. Ahora toca trabajar y me comprometo a escuchar a todos los grupos políticos para dar al mercadillo un formato de mayor éxito". El alcalde recuerda que era neceserio "hacer un cambio" porque el mercadillo navideño había dejado de "funcionar bien" en los últimos años en su anterior emplazamiento.

Duras críticas

Las críticas no se han hecho esperar y las más duras las ha lanzado el grupo de la oposición ACPT. "A pocas personas se les escapará a estas alturas que el mercado de Navidad que este año se ha instalado en La Llama es un fiasco. Un rotundo fracaso. Pero no para todos", señala el partido asambleario.

"Los paganos de la chapuza del concejal de Deportes, Ferias y Mercados –explica– serán los que han colocado allí su caseta, pagando incluso más de lo que venían pagando en años anteriores, pero reduciendo sus ventas escandalosamente. Por supuesto que no todos pierden, puesto que la empresa adjudicataria del contrato, además de cobrar algo más de 900 euros a cada caseta (18 en total), ingresará 17.000 euros del Ayuntamiento. Y, claro, falta la publicidad".

Según ACPT, más que el mercado de Navidad parece el "mercado de las marcas". Y señala por qué: "Sin llegar a entrar ya nos topamos con un gigantesco árbol decorado por una marca de electrónica, siguiendo con un coche y sus correspondientes banderolas, para una vez superada la línea de entrada, toparnos con el gran brick de leche. El resto de la zona común de la carpa está repleta de carteles de grandes dimensiones de energéticas, fontaneros...".

A su juicio, es una oda al mal gusto y al cutrerío. "Chabacano es lo menos que le podemos dedicar. Y vergonzoso que, con una dotación de 17.000 euros más el pago de cada caseta, se permita por parte del concejal Jesús Sánchez que una instalación municipal se convierta en un soporte publicitario", denuncia ACPT.