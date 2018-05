Barreda celebra sus fiestas con nueva junta en la asociación vecinal Francisco Haya, el presidente entrante, y José Valencia, el saliente, se han dado el relevo en la gestión de la Asociación de Vecinos. Actos tradicionales.El sábado, 19 de mayo, la jornada se dedicará a juegos infantiles, una romería con merienda y verbena hasta avanzada la noche ISABEL GONZÁLEZ CASARES Torrelavega Miércoles, 16 mayo 2018, 07:32

Los vecinos de Barreda celebrarán el próximo sábado, 19 de mayo, su fiesta patronal, en honor a Santa María Virgen y al milagro que, según cuenta la tradición, se produjo en el lejano año de 1841, en la víspera de Pentecostés. Serán unos actos sencillos, pero no carentes de un gran significado para este pueblo que tiene nuevos representantes vecinales. El que ha sido su presidente durante los últimos cinco años, José Valencia, ha cesado en el cargo resultando elegido para ocupar el mismo Francisco Haya. Su primera actividad ha sido precisamente organizar la fiesta.

La programación comenzará a las 16.30 horas con una pista gratuita de hinchables y camas elásticas para los niños. A las 18.30 dará comienzo la Misa solemne en la iglesia parroquial y a continuación la procesión. La imagen de Santa María de Barreda recorrerá el mismo camino que realizó hace ya 177 años y que se repetirá el sábado, en la víspera también como manda la tradición de Pentecostés. Se volverá a cumplir con la promesa que ha pasado de generación en generación en Barreda. Tras los actos religiosos, a las 20.00 horas el grupo 'Recuerdos' (música de los años 60-70) amenizará una romería en la que también actuará Comité Rocco, para los jóvenes del pueblo. Será una buena manera de degustar los chorizos y salchichas que comenzarán a asarse, y a repartirse, desde las 20.30.

Balance de gestión

«Cuando tomé la decisión de presentarme al cargo de presidente de la Asociación de Vecinos, en 2013, lo hice, entre otras cosas, para que esta festividad no se perdiese». José Valencia recuerda ese momento ahora que acaba de dar el relevo a Francisco Haya, joven ya con experiencia en un colectivo del que ha sido hasta ahora vocal. Valencia sustituyó al desaparecido Mauricio Aguilera, uno de los dirigentes vecinales de Torrelavega más queridos y respetados. Lo hizo para seguir con la senda que aquel dejó trazada y para que la asociación no se deshiciese. «Llegué con la cosa de estar sólo un año, hasta que alguien más joven tomase el relevo y me quedé cinco. Ahora ya ha llegado el momento de que se produzca ese ansiado relevo generacional», explica.

De su gestión, de la huella que ha dejado en Barreda, quiere destacar «la colaboración que he encontrado tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Cantabria». Ha sido, reconoce, fundamental para resolver problemas como la ampliación de la carretera de acceso al colegio público Manuel Liaño, la construcción de aceras en la Avenida de Solvay y el proyecto de saneamiento, que está en plena ejecución en estos momentos y que finalizará en este año. Valencia reitera el agradecimiento al Ayuntamiento y al Gobierno regional su participación en esta última obra.

Claro que aún quedan problemas por solucionar, el más importante de ellos disminuir la intensidad del tráfico que se agrava los meses de verano, debido a la conexión de la Avenida de Solvay con las carreteras de acceso a Suances y a Santillana del Mar, puntos de concentración del turismo y de muchos torrelaveguenses que o bien tienen una segunda residencia en la villa marinera, o bien acuden a sus playas por mayor proximidad. Las colas, largas retenciones que llegan al 'dónuts' de La Inmobiliaria, se solucionarán con la variante que unirá Viveda y Duález por el trazado del antiguo ferrocarril y que ejecutará la Consejería de Obras Públicas. «Según el compromiso del consejero José María Mazón, antes de 2019 la carretera estará en construcción. Será una obra muy importante para los vecinos. Dejaremos de sentirnos forasteros en nuestro pueblo. Nosotros, los que estamos al frente de asociaciones de vecinos, debemos ser los ojos, las manos y los pies de nuestros convecinos. Caminamos y planteamos las necesidades del conjunto con la esperanza de que, cuando las reciben los técnicos, se puedan realizar», concluye José Valencia.

Reivindicaciones 'en pie'

Esa buena actitud de diálogo y de entente cordial, es la que espera heredar Francisco Haya 'Quico', que considera lo más importante la 'asignatura pendiente' vital para Barreda, la citada variante y la ampliación de la entrada al colegio público: «Ya se ha conseguido ampliar la carretera, pero hay que continuar garantizando la seguridad de los niños que no disponen de un acceso en condiciones. Se está estudiando una solución que podría venir de la construcción de un tercer carril en la Autovía Santander-Torrelavega por parte del Ministerio de Fomento. Y también el Ayuntamiento es conocedor del problema y lo contempla dentro del Plan de Movilidad Urbana, para intentar abordarlo pues preocupa a los padres de los 160 niños matriculados este curso».