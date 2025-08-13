El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miri Pérez.
Miri Pérez.

El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

El nieto mayor del rey emérito ha sido fotografiado con Miri, concursante de 'MasterChef' y 'Supervivientes'

Joaquina Dueñas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:32

Ibiza ha sido el escenario del posible nuevo romance de Felipe Juan Froilán. La revista 'Semana' ha publicado las imágenes del hijo mayor de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena con una conocida concursante de televisión: Miri Pérez-Cabrero, a quien pudimos ver demostrando sus artes culinarias en 'MasterChef' y, un tiempo después, pasando hambre en 'Supervivientes'. Los jóvenes aparecen abrazándose, lo que demuestra que, al menos, tienen una buena amistad, ya que, de momento, la posible relación romántica está por confirmar.

El reportaje muestra a Froilán y a Miri compartiendo almuerzo en un restaurante local. Tras la comida, el sobrino del rey Felipe aprovecha para disfrutar de las calas de la isla junto a un amigo, apurando el tiempo de vacaciones antes de regresar a Abu Dabi, donde también reside su abuelo, el rey emérito Juan Carlos.

Miri es graduada en Administración de Empresas, actriz e influencer, con más de 400 000 seguidores en redes. Entre sus amigas se cuentan Anita Matamoros, que le dio todo su apoyo en la edición de 'Supervivientes' que compartió con Laura Matamoros. La conocimos en el talent show culinario de TVE, donde se enamoró de su compañero Jorge Brazález, exfutbolista granadino con quien vivió una relación repleta de altibajos. Su otra pareja conocida ha sido Pablo Salazar, exnovio de Mar Torres, curiosamente, la exnovia más mediática de Froilán. Un noviazgo que finalizó tras su regreso del concurso de supervivencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  5. 5

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»
  6. 6

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  7. 7

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  8. 8

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  9. 9

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares