El cubano que representará a Cantabria en Míster Internacional España

Lia Penélope Marzo Santander Sábado, 19 de julio 2025, 07:42 Comenta Compartir

Llevo a Cantabria en el corazón desde el primer viaje que hice en España», afirma Andrés Pacheco, el joven de 29 años que representará a la región en la gala de Míster Internacional España 2025. De origen cubano y residente en España desde los 12 años, Pacheco ha sido seleccionado para competir en el certamen que se celebrará del 23 al 30 de julio en Tenerife. Su historia personal está marcada por el esfuerzo, la formación académica y el crecimiento personal, lo que le posiciona como un candidato sólido con una propuesta auténtica.

Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, con un Erasmus en París y Marsella, y un posgrado en inglés en la Carlos III, Andrés combina su preparación intelectual con disciplina física y compromiso social. Finalista en Míster Mundo Madrid, su tesón le abrió las puertas para la oportunidad de representar a Cantabria con la máxima ilusión y toda la intención de ir a por la victoria.

–¿Cómo ha sido elegido para representar a la región?

–Como yo ya había quedado finalista (virrey) en el concurso de Míster Mundo, me dijeron que tenía potencial y me ofrecieron ser parte de la gala de Míster Internacional este 30 de julio.

–Pero, ¿conocía Cantabria?

–Cuando era pequeño vine a Santander con mis padres y recuerdo lo bonita que me pareció la ciudad y la playa de El Sardinero. También fuimos al bosque de las secuoyas y guardo un cariño muy especial de aquellos días.

–¿Cómo se está preparando para el certamen?

–Como acabo de ser Míster Mundo, sigo bajo la tutela de los organizadores. He estado dos meses preparándome con clases de pasarela, estudiando Cantabria, asumiendo un compromiso social y dando clases de oratoria.

–¿Sigue algún plan de alimentación o entrenamiento?

–El propio certamen cuenta con nutricionistas, expertos en estética, entrenadores personales y dentistas que me han estado ayudando y asesorando.

–¿Cómo está siendo su evolución?

–Abismal. Si ves una foto mía de las primeras clases estoy irreconocible. No tenía ni una foto de estudio. Encontrar una buena imagen mía en el móvil era difícil. No tenía contenido, ni experiencia, ni sabía cómo desfilar. Lo que sí tenía eran buenas nociones de oratoria. Si no hubiera sido por eso, tal vez todo me hubiera costado más.

–Por no tener, no tenía ni redes sociales...

–No. Para mí ha sido un reto porque no tenía ni Instagram, ni sabía lo que era un reel, ni cómo etiquetar a gente, ni editar las fotos... Vamos, que no sabía absolutamente nada de ese mundo.

–¿Cómo se definiría en tres palabras?

–Carismático, apasionado y disciplinado.

–Estudió Dirección de Empresas. ¿Cómo surge la idea de participar en un concurso de belleza?

–Mi novia es Miss Mundo Navarra (Daniela Rodríguez Castillo). Cuando la conocí no era miss, pero le hacía mucha ilusión participar en un concurso así. La acompañé en todo el proceso, viendo cómo crecía por dentro y por fuera. Además, tuve la gran inspiración de Míster Internacional Madrid, Lino Texeira, que ganó la edición pasada.

–¿Cómo fue el proceso para entrar en este mundo sin haber tenido experiencia antes?

–Yo ya estaba muy unido a la organización de Madrid porque, cuando mi novia preparaba su certamen, yo siempre iba a buscarla y terminé conociendo a todo el mundo. Un día me lo propusieron y les contesté que era una locura, porque yo no me veía. Me dijeron que me lo pensara y, tiempo después, me hicieron un casting y, desde ahí, ha sido una cuestión de compromiso.

–¿Su entorno le ha apoyado?

–Mucho. Cuando se lo conté a mi madre, me recordó facetas mías de pequeño. Me encantaba disfrazarme, lucirme, hablar en público... Siempre he sido muy apasionado, así que a ella no le extrañó nada que me presentara.

–¿Qué espera de este concurso?

–Espero ganar, claro. Voy con la máxima ilusión de participar e, independientemente del resultado, ser parte de esta competición de renombre ya es un orgullo. Pero yo voy a por la victoria.

–¿Cuál es la parte más complicada?

–La preparación física es mi punto débil. No tengo el mejor de los cuerpos, pero le voy a poner mucho empeño y esfuerzo.

–¿Tiene ya vestuario en mente para la gala?

–He elegido un traje montañés compuesto por pantalón azul, camisa blanca, boina y un pañuelo en la cintura.

-¿Cuál diría que es su mejor talento?

-Desde pequeño se me da muy bien hacer malabares con el diábolo y podría decir que es uno de mis talentos.

-¿Algún proyecto social en marcha?

-Estoy muy involucrado con los proyectos de inclusión social y medioambiental de la Fundación Repsol. Uno de los proyectos que más me han gustado desarrollar fueron las semanas que estuve en una zona de Madrid afectada por la erosión del suelo donde es difícil que surja la vegetación y preparamos casitas de madera para las abejas.

–¿Tiene alguna causa o mensaje que le gustaría apoyar?

–Sí, quisiera enfocarme en concienciar y ayudar, sobre todo, a los más jóvenes. Hay quien cree que no está bien que los hombres expresemos nuestros sentimientos, y soy consciente de que tengo una masculinidad diferente, porque lloro con facilidad o por cómo me expreso. Tiempo atrás un amigo que se quitó la vida y siempre he pensado que, si no se hubiera callado lo que sentía, todo habría sido diferente.