Mutiplica por cuatro tus opciones de maquillaje esta Nochevieja BELLEZA DMODA Quería despedirme de 2018 con un vídeo especial, donde muestro diferentes looks para esta noche mágica ALEXANDRA PALAZUELOS Lunes, 31 diciembre 2018, 12:30

¡Hola, 'happylovers'! No podía decir adiós a 2018 sin despedirme de vosotros con un vídeo cualquiera. Así que me he esforzado más para hacerlo a lo grande, ni más ni menos que cuatro looks, para que no os quedéis sin opciones para esta última noche del año.

Son maquillajes súper fáciles, no hay tecnicismos ni 'eyeliners'. Sencillos, pero resultones.

Cualquier duda, ¡espero vuestros comentarios!

Para rescatar mis vídeos de belleza y maquillaje, 'reviews' de productos de belleza o esos consejos tan míos, muy amorosos, no dejéis de visitar mi canal de YouTube. Y si aún no habéis dado al like... ¡Gracias!

Todos mis contenidos y mi realidad más viral está en las redes sociales: Instagram y Facebook.

Un beso enorme, ¡hasta el año que viene! ¡Feliz 2019!

