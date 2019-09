Bajar de los 140 kilos, el gran reto de Mozimán Mozimán con el pequeño Alonso que le acompaña en sus caminatas. / DM ESTO ES DEPORTE El entrenador de rugby prepara con largas de caminatas la que será su gran ruta solidaria Santander-Madrid SERGIO SAINZ Martes, 3 septiembre 2019, 19:30

Quien conoce a Tristán 'Chucho' Mozimán sabe que las adversidades nunca le restan. Por muchos momentos complicados que el argentino haya atravesado por su 'Desafío Try Again' siempre saca fuerzas y energías para superarse. Lo ha hecho recuperándose del todo de las dos lesiones que tenía y que retrasaron algo sus planes, una lumbar y la complicada fascitis plantar. Ahora lo habitual es encontrarte con el entrenador de rubgy por El Sardinero, su habitual paraíso de idas y venidas.

Junto a Pablo Criado, que se une a su equipo de colaboradores. / DM

Entre las principales novedades de su particular reto está el incorporar a su equipo al corredor de ultratrail Pablo Criado, quien le podrá ayudar en la preparación específica para la marcha Santander-Madrid que marca este desafío solidario. «Ahora la prioridad son los entrenamientos de las caminatas de larga duración. La pasada semana fueron cuatro días y está repetiré ampliando distancia», explica Mozimán. Eso, sin descuidar el trabajo de pesas, natación y bicicleta que viene implementando, pero con menos carga. Al menos, esta rutina marcará los meses de septiembre y octubre con vistas a sumar hacia su objetivo final.

Comparativa de la bajada de peso del argentino. / DM

El peso del protagonista de este 'Desafío Try Again' sigue marcando su evolución, pues no olvida que la lucha contra la obesidad infantil es lo que motiva esta acción, incluso la colaboración con la Fundación Gasol que defiende todo tipo de iniciativas al respecto. El propio 'Chucho' celebra haber perdido peso, «la franja de los 150 a los 140 me costó mucho, incluso tuve algún retroceso, pero me veo bajando con ilusión. No peso menos de 140 kilos desde hace quince años y vamos muy bien».

Lo que tiene pendiente Mozimán es planificar finalmente la logística de su gran marcha, «la ruta no está definida, valoramos pasar por El Escudo o bien hacer el Camino Lebaniego y luego cruzar hacia Palencia», comenta. De momento, está volcando en sumar nuevos patrocinios y colaboraciones a su casa, mientras ultima nuevos proyectos con la marca 'Desafío Try Again' como referente.

