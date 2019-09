El Bustamante más irónico no piensa en boda CÁNTABROS DMODA Enlaces de amigos como Chenoa o Melendi no motivan al cántabro a prometerse con Yana Olina, al menos públicamente SERGIO SAINZ Miércoles, 11 septiembre 2019, 18:53

Si hace unos días compartíamos la feliz y nostálgica desconexión de David Bustamante en San Vicente de la Barquera, ahora el barquereño ha vuelto a lo cotidiano posando frente a los medios durante el concierto 'Vive Dial', celebrado en el Wizink Center de Madrid. Allí coincidió con amigos y compañeros de profesión. Como siempre, los periodistas querían saber más sobre su estado sentimental, pero él se mostró discreto.

Aunque su relación con la bailarina Yana Olina ya sea pública y ambos no ocultan su felicidad en redes, el cántabro parece no estar al ritmo de otros compañeros de profesión y no piensa dar el 'sí, quiero' como Chenoa – a cuyo enlace acudirá como invitado – o Melendi, que se casaba hace unos días. «Hay que tener cuidado, protegerse y tomarse un Ibuprofeno todos los días que eso es contagioso. Que sean muy felices, ¡es broma!», aclaraba.

Un 'héroe' de relax

El 'triunfito' explicó ante la prensa que daba por finalizadas sus vacaciones. «Han sido increíbles, hemos disfrutado mucho y, entre paddle surf y tomar el sol, hemos escrito muchas canciones. Ha sido un verano muy productivo, estoy muy contento», explicaba.

El barquereño aprovechaba para adelantar que ya está «encaminando los nuevos proyectos» y se mostraba «feliz con todo lo que viene ahora». Aunque tenía tiempo para explicar qué motivo su 'ataque' de recuerdos. «A veces es bueno volver al inicio para acordarte del porqué saliste y enfrentaste objetivos», comentó sobre las publicaciones en Instagram en su casa de la infancia, que aún conserva. «Fue muy emocionante estar allí», aseguraba sincero.

Bustamente, en plena actuación. / CADENA DIAL

El momento 'photocall' sirvió para dar un 'zasca' a su ex, Paula Echevarría, al hablar de su prácticamente abandono de las redes, en comparación de la asturiana. «No soy muy de compartir cosas personales, ya me conocéis últimamente, pero esas cosas merecen la pena porque nos sentimos identificados todos», zanjaba sobre su nostalgia. Y no pasaba la oportunidad para recordar que «las canciones dan sentido a mi vida y me unen con el público».

