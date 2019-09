Frena Mela Revuelta MIRADAS DMODA Una letra de la cantautora Vicky Gastelo se funde con unas imágenes para que las emociones broten solas MELA REVUELTA Miércoles, 4 septiembre 2019, 17:34

No sabes lo que me costó

poner cada cosa en su sitio.

Quitar algunos vicios

cuesta más que aprender.

No sabes lo que me costó, no,

quererme así como soy.

Meter la pata y no hacerme un juicio.

Nadie es lo que parece ser.

Frena,

que aquí entró la primavera

y ni tú ni nadie va a llevársela de aquí.

Frena,

deja tus puñales fuera

si no es por las buenas

nada va a salir de aquí.

Nada va a salir de aquí.

No sabes lo que me costó

llegar al fondo de todo.

No dar de comer al monstruo.

Y aceptar que uno es lo que es.

Y aceptar que uno es lo que es.

Esta es la letra de 'Frena', a la que Vicky Gastelo no sólo le pone palabras sino también música. Esta secuencia de versos es la que anoche se coló en mi corazón mientras otra secuencia de imágenes se colara en mi retina… ¿Casualidad? En mi vida nada es casual y así es como ellos y ellas convergen con una necesidad imperiosa por encontrar espacio para ellos y ellas mismos.

Es bueno permitirse la duda, porque no siempre se está y nos debemos el respeto de escuchar nuestro interior. El silencio es creador. Parar para luego aprender a soltar y a que te suelten no para olvidar sino para ubicar sentimientos. Hay que respirarse y sentirlo. Toca vivirlo, incluso todo aquello que no se entiende en el momento. Frena.

