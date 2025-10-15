Jorge Novoa representará a Cantabria la semana que viene en Mister RNB España

Jorge Novoa representará a Cantabria en la próxima edición de Mister RNB España que tendrá lugar en Salou del 20 al 26 de octubre. Este ... certamen masculino celebra su V edición la próxima semana con 52 candidatos de todas las provincias del país que pasarán unos días de convivencia, pruebas y retos. El objetivo es elegir a los representantes españoles para las citas internacionales Grand Slam: Mister Global, Mister International y Mister Supranational. Belleza, carisma, valores y compromiso social son los requisitos que la organización RNB España busca en sus futuros ganadores.

La gala final, que se celebrará el 25 de octubre en el Teatro Auditorio de Salou, contará con importantes invitados nacionales e internacionales del ámbito de los certámenes de belleza.

Tras la victoria de Alejandro Ortega el pasado 5 de octubre en Mister Global en Bangkok, Tailandia, la organización RNB se posiciona como uno de los certámenes mas exitosos, con cuatro victorias internacionales en sus cinco años de trayectoria: Mister Global (2021 y 2025), Mister Supranational (2023) y Caballero Universal (2021).

El representante cántabro, Jorge Novoa, se ha preparado durante los últimos once meses para llegar a la cita en Salou en su mejor versión. En el último año ha modelado en varios desfiles de la región y ha sido la imagen de diversas marcas. Clases de oratoria y pasarela combinadas con una estricta preparación deportiva y nutricional han completado la preparación de Novoa que pretende dejar a Cantabria en una buena posición siguiendo la estela de Alberto García, Mister RNB Cantabria 2024, que logró el puesto de Primer Finalista.

Novoa, que ya ha tenido ocasión de conocer a muchos de sus compañeros en eventos previos, afronta este desafío con mucha ilusión y con el compromiso de llevar el nombre de Cantabria a lo más alto. El 8 de noviembre, Jorge, pasará el testigo como guapo oficial en la gran Gala Final Miss Mister RNB Cantabria que se celebrará en el Teatro Vimenor de Vioño de Piélagos, donde también cederá su corona Miss RNB Cantabria, Mae Lorenzo, quien ya representó a la región el pasado abril. Esta gala, que reunirá a 18 participantes de 14 municipios, promete muchas sorpresas e invitados del más alto nivel como: Alejandro Ortega, flamante Mister Global; Nelly Mestre, actual Miss RNB España Supranational; Elisabeth Laker, vigente reina del Carnaval de Santa. Cruz de Tenerife y Miss RNB España Supranational 2024 entre otros.