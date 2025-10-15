El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El representante de Cantabria, Jorge Novoa, en Mister RNB.

El representante de Cantabria, Jorge Novoa, en Mister RNB. DM
Cantabria DModa

Jorge Novoa representará a Cantabria la semana que viene en Mister RNB España

Un total de 52 candidatos de todo el país se darán cita en Salou donde pasarán unos días de convivencia, pruebas y retos | La gala final, el 25 de octubre, contará con importantes invitados nacionales e internacionales

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:18

Jorge Novoa representará a Cantabria en la próxima edición de Mister RNB España que tendrá lugar en Salou del 20 al 26 de octubre. Este ... certamen masculino celebra su V edición la próxima semana con 52 candidatos de todas las provincias del país que pasarán unos días de convivencia, pruebas y retos. El objetivo es elegir a los representantes españoles para las citas internacionales Grand Slam: Mister Global, Mister International y Mister Supranational. Belleza, carisma, valores y compromiso social son los requisitos que la organización RNB España busca en sus futuros ganadores.

