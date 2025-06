La colección con la que soñaba Carla Hinojosa y que Odette Álvarez ha hecho realidad

Teté by Odette

Leticia Mena Santander Sábado, 14 de junio 2025, 15:58 | Actualizado 16:15h.

Carla Hinojosa acaba de hacer realidad uno de sus sueños y lo ha hecho de la mano de la diseñadora santanderina Odette Álvarez. La experta en moda, que acumula más de 363.000 seguidores en Instagram, soñaba con unos vestidos que no encontraba en ningún sitio porque, además de que estuvieran confeccionados con tejidos muy especiales, quería que fueran sexys y elegantes a la vez. Un día se lo contó a Odette y, entre todos los frentes que tiene abiertos, decidió abrir uno más. La cántabra cogió al vuelo las ideas de Hinojosa y rápidamente hizo unos bocetos que a Carla le encantaron. «Quería unos vestidos que no encontraba en ningún sitio. Odette captó a la perfección mi idea y la elevó».

Así comenzó una aventura que, esta semana, han presentado en el atelier de la calle Menéndez Pelayo de Santander, rodeadas de amigas y clientas que quisieron ver la colección en directo. Vestidos largos, de gasa, con estampados florales y multicolores que estarán la próxima semana a la venta solo en la web de tetebyodette.com y en sus ateliers de Madrid y de la capital cántabra.

Esta colección cápsula cuenta con diez piezas etéreas, sensuales y sofisticadas, ideales para el verano, ya que dejan ver la espalda o la pierna por sus amplias aberturas, consiguiendo los vestidos que Carla tenía en la cabeza. «Fue increíble ver cómo Odette plasmaba lo que quería en tan poco tiempo. Y cuando ya me mandó los tejidos y los estampados, no podían gustarme más», decía este jueves. Aunque el de esta semana ha sido un viaje exprés, Carla promete volver a Santander para conocer mejor la ciudad y pasear con sus looks de sello cántabro.

Carla Hinojosa con uno de los vestidos de la colección cápsula que ha diseñado Odette Álvarez.

Admiración mutua

La relación entre la influencer y la diseñadora surgió hace años en uno de los desfiles de la Madrid Fashion Week. Cuando Hinojosa vio aquella colección literalmente se enamoró del trabajo de la santanderina y desde entonces no han perdido el contacto. La barcelonesa ha sido una de las invitadas que no han fallado a ninguna de las citas importantes de la cántabra.

Carla ha mamado su pasión por la moda, ya que su madre, Susi Rejano, es su mejor aliada. Juntas forman un tándem magnético que trasciende las tendencias y redefine el significado de elegancia. Influencers consolidadas, empresarias con criterio y mujeres con una fuerte personalidad, Carla y Susi han convertido su complicidad en un sello propio. Más allá de los likes y el escaparate digital, su éxito se apoya en valores sólidos, una conexión genuina y una autenticidad que no necesita adornos.

Este verano promete teñirse del color de los diseños creados por Odette Álvarez, llenos de luz, movimiento y libertad. Porque, cuando el estilo nace de una historia compartida como la de la santanderina junto a Carla Hinojosa, el resultado no solo se viste: emociona.