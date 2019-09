Odette Álvarez cumplirá un sueño al presentar su colección en el Palacio de La Magdalena VIVIR LA MODA El desfile solidario, a favor de la asociación Amuccam, tendrá lugar el jueves 19 de septiembre SERGIO SAINZ Lunes, 9 septiembre 2019, 15:21

«Un sueño», así resume la diseñadora santanderina Odette Álvarez el desfile de presentación de su nueva colección otoño-invierno 2019-2020. Y es que el Palacio de La Magdalena se convertirá el próximo 19 de septiembre en el escenario de este 'fashion-show', en el que no faltarán sus prendas más esenciales bajo la premisa 'Wild', título de la campaña. Un evento solidario, que la creadora ha querido vaya destinado a la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (Amuccam).

El acto se ha presentado en el Ayuntamiento de Santander, colaborador del mismo, con la alcaldesa, Gema Igual, como anfitriona, quien ha destacado «el éxito y la proyección internacional de Odette Álvarez», así como «su compromiso con su ciudad». La propia diseñadora compartía su «emoción» y el «orgullo de representar con mi moda a Santander». Sin olvidar el valor solidario y de la causa contra el cáncer, «es importante poner un granito de arena y estar sensibilizados».

Rueda de prensa de presentación del desfile con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la diseñadora Odette Álvarez, Toñi Gimóm, de Amuccam y la concejala de Turismo y Comercio, Miriam Díaz. / DM

Por parte de la asociación intervinieron Toñi Gimón y Maite Cerrajería, destacando «el compromiso con las mujeres con cáncer. Seguiremos apostando por la prevención y la investigación. Es una utopía pensar que la salud no se cura, necesitamos medios y realidades», expuso Gimón. Animó al público a que asista porque su filosofía es que «uno más uno suma más que dos. Lo importante es la solidaridad de la gente y la concienciación con el proyecto», añadió.

Espectáculo

El desfile promete muchas sorpresas, incluso la presencia de rostros conocidos que la propia Odette no quiere desvelar, de momento. Está previsto a las 19.30 horas, con una suma de prendas muy icónicas, como los abrigos-joya tan fieles a la firma, los vestidos o 'tetés', otras prendas de fiesta, con una estética muy salvaje, como muestra la imagen de colección. La modelo Lucía Rivera Romero repite con la santanderina, tras protagonizar para ella su primera campaña y es la protagonista del cartel anunciador del evento.

Se prevé un aforo de 400 personas y que el espectáculo se realice en los exteriores del Palacio, en la fachada sur, aprovechando la belleza y las posibilidades de promoción turística, como destacó la concejala de Turismo, Miriam Díaz, también presente, junto a su compañera del área de Juventud y Salud, Noemí Méndez. En caso de inclemencias meteorológicas, la organización dispondría de varios salones para establecer un recorrido con las modelos.

Las entradas, a la venta con un precio de 12 euros, están ya disponibles en la sede de Amuccan (Centro Cívico María Cristina - C/ General Dávila, 124), en el Atelier de 'Teté by Odette' (Paseo Menéndez Pelayo, 102), o en los establecimientos Oise Peluqueros y Óptica Pereda. El evento será posible gracias a colaboradores comprometidos como El Diario Montañés y Cantabria DModa, que cubrirá todo lo que allí ocurra, así como diferentes empresas como Impresant Artes Gráficas y Rotulación, Fundación Santa María de Toraya, Oise Peluqueros, Antonio Estrada Make Up, Eventos Titos, óptica Pereda, Black Bird y El ropero de Pí.

Síguenos en: