Siete looks inspiradores para una semana de verano NO ES SÓLO MODA Pensamos en diferentes estilismos muy versátiles para disfrutar con las tendencias GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 30 mayo 2019, 15:40

¡Hola lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos un día más a nuestra sección. En el post de hoy contamos con Malena Ríos, compañera de la universidad, para presentaros siete look distintos con los que disfrutar del verano. Nuestra protagonista nos demuestra cómo cada conjunto puede reflejar su personalidad y estado de ánimo a lo largo de la semana. «La moda te ayuda a sentirte especial y a gustarte a ti mismo», así empiezan los siete días de estilo de Malena.

DIA 1: Lunes

Afrontar la semana con un buen conjunto es imprescindible para los verdaderos amantes de la moda como Malena. Consigue plasmar siempre en su forma de vestir la versatilidad que le caracteriza. Luce vaqueros 'culotte', un 'must' de la temporada, polo sin mangas y capazo con detalles de pompón, que veréis por todas partes este verano. Un acierto seguro siempre serán las Converse, ahora de doble suela, el calzado que nunca pasará de moda.

DIA 2: Martes

Nuestra protagonista lleva un peto blanco de lino el segundo día de la semana. Combina el conjunto con gafas 'cat eye', un accesorio que da siempre un toque informal a cualquier look. La estudiante de publicidad, como buena amante de la moda, nos comenta que la profesión está estrechamente ligada a la industria textil, pues uno de sus objetivos es la difusión de mensajes reivindicativos. Malena luce una bolsa de tela en la que se puede leer 'Plastic bags are for losers', un complemento indispensable y sostenible a su vez.

DIA 3: Miércoles

A todos nos gusta disfrutar del verano al máximo. Una terraza bajo el sol, dar un paseo por la playa o contemplar una puesta sol son algunos de los pasatiempos preferidos de Malena. Unos planes muy compatibles con el conjunto que luce en esta ocasión: vestido holgado a media pierna y camisa anudada. Una combinación de tonalidades sencilla pero que no pasará desapercibida. El pañuelo como complemento en el pelo y el cesto de mimbre se convierten en los mejores accesorios para estos planes de imprevisto.

DIA 4: Jueves

El conjunto más llamativo de la sesión está compuesto por vaqueros 'mom fit' y pañuelo a modo de top anudado a la espalda. Un look que resulta sencillo pero característico a la vez, además de ser uno de los más vistos entre las 'fashionistas' en redes sociales. Lo acompaña con la tendencia del verano, el 'bucket hat', en este caso de macramé. Es de las revistas de donde Malena saca muchos trucos a la hora de vestir, como la idea de colgar sus bolsos a modo de riñonera para crear conjuntos más informales.

Día 5: Viernes

Los pantalones cortos se están haciendo un hueco en nuestros armarios para no dejar de lado el traje en verano. Lo ideal es combinarlos de esta forma, con americana 'oversized' a juego y top 'bandeau' colorido. La tendencia carey ha llegado con fuerza, y las horquillas que llevábamos a principios de los 2000 y tanto se han puesto de moda esta temporada, son uno de los accesorios en donde encontramos este estampado.

Día 6: Sábado

Al igual que a nosotras, a la protagonista le encanta analizar los looks de alfombra roja y no se pierde ninguna gala de premios. Asegura que sus 'outfits' de fiesta favoritos son los que diseña el español Ze García, pero ella no tiene ocasión de vestirse tan arreglada, nos cuenta entre risas mientras se deja fotografiar con un vestido de flecos. Las sandalias de tacón atadas al tobillo son el calzado perfecto para las noches de verano, y junto a todo el 'outfit', representan la simplicidad, naturalidad y el lema «menos es más» que encarna el color negro.

Día 7: Domingo

El último día de la semana suele acarrear cierta mala fama, especialmente por representar la vuelta a la rutina, pero lo que está claro es que en verano hasta los domingos son divertidos. Para finalizar los siete días y siete looks, Malena lleva un total look plateado de top y falda de canalé combinado con las converse de plataforma que tanto nos gustan. La cazadora estructurada de ante en color teja aporta al conjunto un toque desenfadado, ideal para las tardes cada vez más veraniegas. Un conjunto con el que nuestra protagonista podrá relajarse y disfrutar de cualquier plan de domingo.

Modelo: Malena Ríos.

Fotografía y estilismos: Carlota Ferreiro y Gabriela Calderón.

Esperamos que os haya gustado. Aquí termina nuestro paso por Cantabria DModa. Ha sido una experiencia genial escribir semanalmente durante estos nueve meses en la sección «No es sólo moda» para vosotros, y nos hemos sentido muy arropadas por este gran equipo de profesionales.

¡Que disfrutéis del verano!

Síguenos en: